Презентація, найімовірніше, відбудеться у вересні.

Інсайдер Onleaks і ресурс SammyGuru опублікували перші якісні зображення очікуваного бюджетного флагмана Samsung Galaxy S25 FE. Він прийде на зміну Galaxy S24 FE, що вийшов у вересні 2024 року.

Новинка зовні буде схожа на Galaxy S25 і Galaxy S25+, що не дивно. Пристрій отримає плоску металеву рамку, врізану фронталку і вертикальний блок камери.

Габарити складуть 161,4 x 76,6 x 7,4 мм – смартфон виявиться компактнішим і помітно тоншим за Galaxy S24 FE (162 x 77,3 x 8 мм). Крім того, рамки навколо дисплея теж виглядають менш широкими.

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Galaxy S25 FE приписують SuperAMOLED-дисплей на 6,7 дюймів із частотою 120 Гц. Також відомо, що смартфон отримає оновлену 12-Мп селфі-камеру, як і в інших моделях S25, Основою пристрою, за чутками, стане фірмовий чип Exynos 2400e. У деяких країнах телефон може вийти з Dimensity 9400.

Galaxy S25 FE отримає One UI 8 на базі Android 16 "із коробки" з низкою нових функцій штучного інтелекту, представлених із запуском S25 раніше цього року. І внаслідок більш пізнього виходу оновлюватися S25 FE буде довше моделей основної лінійки – аж до 2032 року.

Презентація, найімовірніше, відбудеться у вересні. До того часу у Samsung вийде нове покоління розкладачок Galaxy і смарт-годинників Watch 8. А ще Samsung до кінця 2025 року може випустити Galaxy G Fold, свій перший смартфон, що складається втричі.

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