Протягом останніх років інсайдери періодично повідомляли, що Apple розглядає можливість випуску нової, висококласної моделі Ultra. Ці чутки зустрічалися перед релізами iPhone 15 та iPhone 16, але в кінцевому підсумку ні до чого не призвели. Згідно зі свіжою інформацією, компанія остаточно вирішила реалізувати ідею в рамках лінійки iPhone 17.
Згідно з джерелом MacRumors, версія Ultra цього року має замінити модель iPhone 17 Pro Max. Найбільш наворочений смартфон Apple отримає зменшений Dynamic Island, нову систему охолодження з використанням парових камер і ще більшу батарею.
Примітно, що раніше зменшений Dynamic Island приписували обом "прошкам", однак, за словами джерела, обсяги постачань виявилися обмежені, тому ухвалили рішення залишити нововведення для Max/Ultra-версії.
Раніше повідомлялося, що обидві моделі 17 Pro будуть оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті, що більше в порівнянні з 8 ГБ у попередніх моделей. Крім того, топова версія, ймовірно, стане першою моделлю з трьома 48-Мп камерами.
За чутками, лінійка iPhone 2025 року включатиме:
- iPhone 17;
- iPhone 17 Air;
- iPhone 17 Pro;
- iPhone 17 Ultra.
Також Apple продовжує працювати над новим ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, який, як очікується, замінить модель Plus. Пристрій отримає камеру в стилі Google Pixel, а товщина корпусу становитиме всього 5,5 мм у найтоншій точці.
У першому кварталі 2025 року Apple представила чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипі M4 і парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів трапиться в червні або навіть раніше. І там буде щось навіть крутіше iPhone.
А ще у 2025 році Apple планує радикально оновити дизайн своїх операційних систем. Так, для iPhone-юзерів це буде наймасштабніший апдейт з часів iOS 7, повідомляють надійні інсайдери.