Очікується, що він отримає всі головні "фішки" Pro-моделі, плюс буде оснащений ексклюзивним зменшеним вирізом Dynamic Island.

Протягом останніх років інсайдери періодично повідомляли, що Apple розглядає можливість випуску нової, висококласної моделі Ultra. Ці чутки зустрічалися перед релізами iPhone 15 та iPhone 16, але в кінцевому підсумку ні до чого не призвели. Згідно зі свіжою інформацією, компанія остаточно вирішила реалізувати ідею в рамках лінійки iPhone 17.

Згідно з джерелом MacRumors, версія Ultra цього року має замінити модель iPhone 17 Pro Max. Найбільш наворочений смартфон Apple отримає зменшений Dynamic Island, нову систему охолодження з використанням парових камер і ще більшу батарею.

Примітно, що раніше зменшений Dynamic Island приписували обом "прошкам", однак, за словами джерела, обсяги постачань виявилися обмежені, тому ухвалили рішення залишити нововведення для Max/Ultra-версії.

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Раніше повідомлялося, що обидві моделі 17 Pro будуть оснащені 12 ГБ оперативної пам'яті, що більше в порівнянні з 8 ГБ у попередніх моделей. Крім того, топова версія, ймовірно, стане першою моделлю з трьома 48-Мп камерами.

За чутками, лінійка iPhone 2025 року включатиме:

iPhone 17;

iPhone 17 Air;

iPhone 17 Pro;

iPhone 17 Ultra.

Також Apple продовжує працювати над новим ультратонким смартфоном iPhone 17 Air, який, як очікується, замінить модель Plus. Пристрій отримає камеру в стилі Google Pixel, а товщина корпусу становитиме всього 5,5 мм у найтоншій точці.

У першому кварталі 2025 року Apple представила чимало новинок: бюджетний смартфон iPhone 16e, MacBook Air на чипі M4 і парочку iPad. Очікується, що друга пачка анонсів трапиться в червні або навіть раніше. І там буде щось навіть крутіше iPhone.

А ще у 2025 році Apple планує радикально оновити дизайн своїх операційних систем. Так, для iPhone-юзерів це буде наймасштабніший апдейт з часів iOS 7, повідомляють надійні інсайдери.

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