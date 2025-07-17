У Apple такий смартфон міг вийти вже цього року, але від цієї ідеї відмовилися.

Розмови про намір Apple випустити iPhone без USB-портів циркулюють у мережі вже давно. Можливо, у Samsung такий смартфон з'явиться навіть раніше, пише TechRadar.

Компанія провела опитування в застосунку Samsung Members щодо вподобань користувачів, де одне із запитань звучить так: "Як ви поставитеся до того, якщо у вашому майбутньому смартфоні не буде портів для зарядки?".

Питання передбачає, що майбутні телефони компанії як спосіб зарядки покладатимуться на бездротові зарядки на кшталт MagSafe з iPhone, якого в пристроях Samsung поки що немає.

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Також Samsung цікавиться думкою користувачів з приводу збільшення товщини смартфона (на 0,3 мм або на 0,5 мм) в обмін на підтримку "шайбових" зарядок у стилі MagSafe. Ще одне питання було – "маючи лише бездротову зарядку, чи зможе Qi 2 (як MagSafe) зменшити ці незручності?".

Подібні питання не означають, що Samsung відмовиться від USB-порту вже в серії Galaxy S26, але можуть сигналізувати, що компанія промацує ґрунт щодо ставлення фанатів до такої радикальної зміни.

А ось чого можна напевно чекати, так це появу в майбутніх флагманах від Samsung аналога MagSafe, заснованого на Qi2. Google також подумує про те, щоб "вкрасти" одну з головних фішок iPhone.

Як раніше повідомив Марк Гурман з Bloomberg, iPhone 17 Air міг стати першим у світі смартфоном без портів, але Apple не стала ризикувати через можливі розбіжності з регуляторами Євросоюзу.

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