Розумний гаджет навіть має аналог коліщатка Digital Crown.

Компанія Huawei представила новий фітнес-трекер серії Watch Fit, який дебютував одразу на світовому ринку. На відміну від класичних моделей, вони не схожі на звичайний механічний або кварцовий годинник, але мають дуже багато спільного з Apple Watch, пише GSMArena.

Watch Fit 3 вийшли з прямокутним корпусом з алюмінієвого сплаву – він захищений від води і важить лише 26 грамів. Є коліщатко для навігації в меню і масштабування контенту та фізична кнопка. 1,82-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 480 x 480 пікселів отримав яскравість 1500 ніт.

Годинник має 8 спортивних режимів і власний GPS-модуль. Він може заміряти пульс і рівень насичення крові киснем, частоту серцевих скорочень і якість сну. На одній батареї ємністю 400 мАг пристрій протримається 4 дні або 10 днів, якщо ввімкнути режим збереження енергії.

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Носимий пристрій працює зі смартфонами на базі iOS 13 і Android 8 або новіших ОС. Huawei Watch Fit 3 в комплекті з силіконовим ремінцем обійдеться в 160 євро, версія зі шкіряним ремінцем коштуватиме на 20 євро дорожче. Продажі стартують 22 травня.

Раніше цього місяця компанія Huawei представила свої найпросунутіші смартфони – конкуренти Galaxy S24 і iPhone 15. Серія Huawei Pura 70 отримала основну камеру зі змінною діафрагмою і перископ, а також незвичайний дизайн і топовий екран OLED.

Apple Watch X, вихід яких очікується цієї осені, стане ювілейним годинником компанії. Марк Гурман з Bloomberg говорив, що нове покоління обіцяє принести "революційні зміни", і власники актуальних Apple Watch точно захочуть оновитися.

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