У Realme офіційно найкраща автономність на ринку, а останній iPhone не потрапив навіть до топ-20.

Експерти GSMArena оновили рейтинг смартфонів з найкращою автономністю у 2026 році. Здатність смартфона якомога довше працювати від одного заряду – важлива особливість, а для деяких покупців вона навіть важливіша, ніж камери та продуктивність, зазначають автори.

Автономність пристроїв перевіряють у кількох сценаріях: під час веб-серфінгу, телефонних розмов, перегляду відео та мобільних ігор. На основі цих випробувань розраховується загальний показник Active Use Score, який відображає, скільки саме смартфон здатний пропрацювати при змішаному активному використанні.

Перше місце посів Realme P4 Power. Це телефон середнього класу, головною особливістю якого стала батарея ємністю 10 001 мА·год. Саме великий запас енергії дозволив пристрою продемонструвати результат у 25 годин 35 хвилин за показником Active Use Score. Особливо вражає автономність у режимі розмови – 61 година.

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Realme P4 Power також підтримує швидку зарядку потужністю 80 Вт. На практиці зарядка займає близько 70 хвилин від 0% до 100%, при цьому за перші 15 хвилин пристрій набирає 28%, а за 30 хвилин – близько 50%. Крім того, виробник обіцяє, що акумулятор збереже 80% ємності навіть через 8 років експлуатації (1650 циклів заряджання).

Слідом за лідером розташувалися Oppo Find X10 Pro Max, Poco X8 Pro Max та Oppo Find X10. Усіх їх об’єднує те, що вони гарантують понад 25 годин активного використання. При цьому флагман Apple опинився далеко від лідерів рейтингу. iPhone 18 Pro Max посів 30-те місце, показавши результат 19 годин 20 хвилин активного використання. Це майже на 6 годин менше, ніж у Realme P4 Power.

Очікується, що в найближчі роки смартфони з акумулятором на 10 000 мАг і більше стануть звичним явищем. Насамперед це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

Перехід на такі ємні акумулятори став можливим завдяки впровадженню нових технологій. Наприклад, у сучасних китайських смартфонах активно використовуються кремній-вуглецеві акумулятори: вони дозволяють збільшити ємність батареї без збільшення габаритів самого смартфона, як це відбувається у випадку зі стандартними АКБ.

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