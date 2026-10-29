Найкращі бюджетні смартфони: експерти порадили чотири моделі до 10 000 грн

Галузь зробила такий великий крок уперед, що навіть у цьому ціновому сегменті можна знайти пристрої з потужними процесорами та ємними акумуляторами.

Журналысти GSMArena оновили добірку найкращих бюджетних смартфонів 2026 року, які представлені на світовому ринку. До списку увійшли доступні моделі від Samsung, Xiaomi та Motorola вартістю до 200 євро (~10 000 грн).

Індустрія зробила такий великий крок вперед, що навіть у цьому ціновому сегменті можна знайти пристрої з потужними процесорами та ємними акумуляторами, зазначають фахівці GSMArena. Деякі з них також відрізняються тривалим терміном програмної підтримки.

Найкращим бюджетним смартфоном редакція назвала Galaxy A17 5G. Пристрій отримав якісну основну та фронтальну камери, чудовий AMOLED-дисплей із високою яскравістю, акумулятор, якого вистачає на цілий день і корпус преміумкласу із захисним склом Gorilla Glass Victus+ й ступенем захисту IP68.

Відео дня

Ще однією перевагою стала тривала програмна підтримка: Samsung обіцяє шість великих оновлень Android. Залежно від конфігурації та магазину Galaxy A17 5G коштує близько 190–290 євро. Серед головних недоліків найчастіше згадують повільну зарядку та слабку надширококутну камеру.

Серед моделей, що коштують менше 200 євро, редакція також виділила Xiaomi Redmi 17 4G. Смартфон оснащений 120-герцовим екраном, стереодинаміками, модулем NFC та батареєю 7500 мАг із підтримкою швидкої зарядки 45 Вт. При цьому покупцеві доведеться змиритися з відсутністю можливості запису відео у форматі 4K.

Ще один варіант для економних покупців – Xiaomi Redmi 17C. Модель пропонує 50-мегапіксельну основну камеру, великий екран із частотою оновлення 120 Гц, акумулятор на 6000 мАг та підвищену міцність. Однак при значній діагоналі 6,9 дюйма роздільна здатність екрану становить лише 1640×720 пікселів.

Покупцям, для яких важлива автономність і швидка зарядка, варто звернути увагу на Motorola Moto G15 Power. Пристрій отримав акумулятор ємністю 6000 мАг, дисплей із роздільною здатністю Full HD+, стереодинаміки та підтримку NFC. Серед недоліків експерти вказують на невисоку продуктивність.

Раніше експерти обрали найкращі недорогі Android-смартфони з підтримкою бездротової зарядки. Якщо раніше бездротова зарядка вважалася привілеєм дорогих флагманів, то у 2026 році індустрія остаточно стерла цю межу.

УНІАН уже писав, що бюджетні смартфони вартістю до 200 євро можуть зникнути у 2027 році. Ситуація, що склалася на ринку, робить виробництво недорогих пристроїв збитковим без істотного підвищення роздрібних цін.

Вас також можуть зацікавити такі новини: