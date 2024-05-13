Поки що збільшення торкнулося трьох тайтлів, серед яких популярна Sea of Thieves.

Геймери та ЗМІ помітили, що в магазині Steam несподівано зросла вартість ігор від Microsoft. Це стосується низки "дешевих" регіонів, включно з Україною, Казахстаном, Мексикою, Індією та Філіппінами.

Стрибок у цінах доволі суттєвий, особливо на тлі нещодавніх знижок на ці тайтли. З чим пов'язане це подорожчання, видавець пояснень не дав. Дехто припустив, що ціни лише були скориговані з урахуванням курсу валют різних країн.

Що стосується України, то зростання цін виглядає наступним чином:

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Sea of Thieves – з 629 грн до 1030 грн;

Gears 5 – з 479 грн до 760 грн;

Gears Tactics – з 479 грн до 760 грн.

Ігровий підрозділ Microsoft переживає сильну турбулентність. Раніше цього місяця компанія несподівано закрила чотири ігрові студії, включно з Arkane Austin і Tango Gameworks, яка зробила одну з найкращих ігор 2023 року. Це сталося в рамках ініціативи щодо урізання витрат, і процес ще не завершено.

Водночас у Microsoft розглядають чергове підвищення вартості Xbox Game Pass і збираються запустити новий тариф для своєї підписки. Від показників Xbox у 2024 році багато в чому залежатиме подальше майбутнє ігрового підрозділу Microsoft, розповіло джерело.

А поки одні підвищують ціни, інші, навпаки, знижують. Творці Hades 2 знизили ціну на гру в українському Steam з 600 гривень до 460. Таким чином, український регіон Steam увійшов до трійки з найнижчими цінами на новинку Supergiant Games.

А якщо ви шукаєте у що пограти цього місяця. УНІАН склав топ найцікавіших ігор для ПК і консолей, які вийдуть у травні. Найближчими тижнями на нас чекає продовження Hellblade, оновлена версія інді-класики, а один із найкращих ексклюзивів PlayStation нарешті завітає на ПК.

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