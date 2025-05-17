Технологія забезпечить на 15% більше ємності в ультратонкому корпусі пристрою товщиною всього 5,5 мм.

Майбутній рекордно тонкий iPhone 17 Air стане першим смартфоном Apple з революційним акумулятором нового типу. Йдеться про кремній-вуглецеві АКБ, які активно застосовуються в індустрії Android-смартфонів.

Як повідомляє Bloomberg, нова технологія дає змогу акумулятору вміщати на 15% більше місткості за того самого розміру, що критично важливо для ультратонкого корпусу пристрою завтовшки всього 5,5 мм.

Висока щільність батареї та оптимізоване енергоспоживання iOS забезпечать автономність, порівнянну з актуальними моделями iPhone, незважаючи на компактний форм-фактор.

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iPhone 17 Air також отримає енергоефективний модем C1, який добре зарекомендував себе в iPhone 16e, і позбудеться надширококутної камери, звільнивши місце для батареї. Зазначається, що японська компанія TDK вже підготувала поставки нових акумуляторів і в перспективі планує випустити батареї з чистим кремнієм, здатні зберігати в 10 разів більше енергії.

Відомо, що 6,6-дюймовий iPhone 17 Air прийде на зміну Plus-моделі та стане проміжним варіантом між iPhone 17 Pro і Pro Max. Анонс очікується у вересні 2025 року.

Samsung не стала вдаватися до допомоги акумулятора нового типу, встановивши у свій рекордно тонкий Galaxy S25 Edge батарею 3900 мАг. У найближчому майбутньому тонкі смартфони мають з'явитися в асортименті й інших компаній.

Водночас Apple готується до масштабного "ренесансу" своїх пристроїв у 2027 році – до 20-річчя iPhone. Очікується вихід скляного iPhone, робота та розумних окулярів.

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