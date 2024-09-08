До списку увійшли флагмани, камерофони, недорогі девайси і багато чого ще.

Редакція авторитетного ресурсу TechRadar опублікувала один із найважливіших текстів року – список найкращих смартфонів, які можна купити просто зараз. Автори не складали топи і не розкладали телефони по місцях, але вибрали найкращі апарати в різних категоріях.

Примітно, що до списку потрапили моделі від усього чотирьох виробників: Samsung, Apple, Google і один пристрій OnePlus.

Найкращий iPhone загалом – iPhone 15. За характеристиками логічніше назвати найкращим iPhone 15 Pro Max, але він занадто дорогий. Базовий "15", за словами експертів, забезпечує чудовий баланс між ціною і передовими функціями, тому ви не відчуєте, що щось втрачаєте.

– iPhone 15. За характеристиками логічніше назвати найкращим iPhone 15 Pro Max, але він занадто дорогий. Базовий "15", за словами експертів, забезпечує чудовий баланс між ціною і передовими функціями, тому ви не відчуєте, що щось втрачаєте. Найкращий Android загалом – Google Pixel 9 Pro. Цьгорічний "піксель" поставляється з фантастичним новим дизайном і функціями ШІ, які "працюють так добре, що можуть лякати". З чудовими камерами і 7-річною підтримкою – це новий король у світі андроїд.

– Google Pixel 9 Pro. Цьгорічний "піксель" поставляється з фантастичним новим дизайном і функціями ШІ, які "працюють так добре, що можуть лякати". З чудовими камерами і 7-річною підтримкою – це новий король у світі андроїд. Найкращий Android для фото – Samsung Galaxy S24 Ultra. Жодна інша камера сучасного телефону не є настільки універсальною. У нього приголомшливий основний модуль на 200 Мп, крутий ширік і одразу два телевіки. "Ви будете вражені знімками місяця та їжі, зробленими цим телефоном", пишуть експерти.

Відео дня

Найкращий айфон для фото – iPhone 15 Pro Max. Якщо вам потрібен серйозний апарат із топовою камерою та найкращою якістю відео, 15 Pro Max – єдиний айфон на ринку з 5-кратним зумом. Він знімає фотографії та відео професійної якості.

– iPhone 15 Pro Max. Якщо вам потрібен серйозний апарат із топовою камерою та найкращою якістю відео, 15 Pro Max – єдиний айфон на ринку з 5-кратним зумом. Він знімає фотографії та відео професійної якості. Найкращий телефон для підлітків – iPhone 13. Один із найдоступніших смартфонів, які зараз продає Apple. У плані продуктивності та фотоможливостей пристрій не сильно відстає від новинок, але коштує при цьому помітно дешевше.

– iPhone 13. Один із найдоступніших смартфонів, які зараз продає Apple. У плані продуктивності та фотоможливостей пристрій не сильно відстає від новинок, але коштує при цьому помітно дешевше. Найкращий недорогий смартфон – Google Pixel 8a. Девайс із преміальним процесором, камерами, які знімають настільки добре, що здатні спантеличити професіонала, та найдовшою програмною підтримкою на ринку.

Найкращий Android, якщо потрібна автономність – OnePlus 12R. Тим, кому важливий тривалий час роботи від батареї, слід розглянути купівлю цього "китайця". Ви також отримуєте швидку зарядку 80 Вт, яка зарядить батарею до 100% всього за 30 хвилин.

Найкращий iPhone, якщо потрібна автономність – iPhone 15 Plus. Якщо вам потрібен саме Айфон, який може працювати цілий день і навіть більше, 15 Plus має найкращий час роботи батареї серед усіх смартфонів Еппл, які експерти тестували на сьогодні.

– iPhone 15 Plus. Якщо вам потрібен саме Айфон, який може працювати цілий день і навіть більше, 15 Plus має найкращий час роботи батареї серед усіх смартфонів Еппл, які експерти тестували на сьогодні. Найкращий смартфон із гнучким дисплеєм – Samsung Galaxy Z Fold 6. Це свого роду аналог Galaxy S24 Ultra зі світу гнучких пристроїв.

Якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через п'ять років, в AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. З них цілих 5 рядків топа посіли пристрої китайської Vivo та її суббренда iQOO.

Новий рейтинг десяти найпродаваніших бюджетних смартфонів показав, що пристрої Xiaomi і Samsung домінують на ринку. Redmi 13C став смартфоном, який користувачі найчастіше купляли у другому кварталі 2024 року.

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