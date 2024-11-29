Вони не можуть похвалитися деякими флагманськими функціями, але ви все одно отримуєте надійний і довговічний смартфон за доступною ціною.

Якщо ви подумуєте про купівлю iPhone, але бюджет обмежений, оглядачі порталу PhoneArena проаналізувала ринок і вибрали, які смартфони Apple можна спокійно купувати наприкінці 2024 року. Так, вони не матимуть новітніх чипсетів чи функцій ШІ, але ви все одно отримуєте надійний і довговічний смартфон за доступною ціною.

Одна з ключових переваг айфонів полягає в тому, що навіть якщо ви візьмете модель дво- або трирічної давності, вона працюватиме на останній версії iOS, а її потужності вистачить для плавної роботи ОС і навіть геймінгу. Це пов'язано з тим, що в середньому термін життя iPhone триває 5-6 років.

Найкращий дешевий iPhone, який ви можете купити у 2024 році

iPhone 14

Це ідеальний смартфон для левової частки користувачів, вважають в PhoneArena. Оскільки він вийшов у 2022 році, його підтримуватимуть оновлення iOS щонайменше до 2027-го, що дуже важливо, коли ви купуєте новий телефон.

Відео дня

iPhone 14 зберігає знайомий дизайн свого попередника, iPhone 13, однак має деякі суттєві оновлення під капотом. Це швидший чип, батарейка на весь день роботи і поліпшена система камер з новою 12-мегапіксельною фронтальною камерою та більшим основним датчиком для кращої роботи при слабкому освітленні.

iPhone 14 Plus

Перший у серії Apple крупний смартфон, доступний за невеликою ціною. Він пропонує масивний 6,7-дюймовий OLED-екран і винятковий час автономної роботи, що робить його ідеальним для відео, ігор і перегляду веб-сторінок.

Хоча йому бракує модних функцій моделей Pro, таких, як Dynamic Island або частота оновлення 120 Гц, завдяки преміальним матеріалам, гладкому дизайну й численним варіантам кольору iPhone 14 Plus відчувається таким самим висококласним, як і дорожчі моделі.

iPhone 16

На цей момент це найдешевший iPhone з функціями Apple Intelligence. Хоч найтоповіші інтелектуальні фішки з'являться тільки в майбутніх оновленнях iOS, актуальне покоління отримало парочку важливих апгрейдів.

Нова кнопка Camera Control спрощує фотозйомку і запис відео, також з'явилася фішка "прошок" Action Button і потужніший чип A18 Bionic. Система камери теж зазнала поліпшень, зокрема, макро і поліпшена надширококутна камера.

iPhone SE 4

Якщо ви шукаєте дешевий iPhone, у вас може виникнути спокуса купити iPhone SE 2022 року. Однак у PhoneArena радять не робити цього.

Ходять чутки, що новий iPhone SE, який вийде березні наступного року, отримає оновлений дизайн, що більше схожий на преміальні моделі компанії, також мають оновити камеру та "прокачати" екран. На його тлі iPhone SE 2022 здаватиметься занадто застарілим.

Хоч до виходу iPhone 17 залишається понад 10 місяців, у мережі вже накопичилося достатньо чуток про нові смартфони. Наприклад, стандартні моделі iPhone нарешті перейдуть на 120-герцові екрани, вперше за багато років оновиться "фронталка", а 17 Pro Max стане першим айфоном, у якому всі три камери мають роздільну здатність 48 Мп.

Також ходять чутки, що Apple відмовиться від моделі iPhone 17 Plus, а замість неї вийде iPhone Air (Slim). Він буде настільки тонким, що навіть не отримає лоток для SIM-карти.

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