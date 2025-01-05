Поки що рекорд за iPhone 16 Pro/Pro Max з товщиною рамок 1,2 мм.

Компанія Samsung готується до презентації нового флагманського смартфона – Galaxy S25 Ultra. Новинка обіцяє стати близькою до еталона дизайну у світі Android-фонів і, як стверджують джерела, отримає найтоншу рамку екрана у світі.

Мережевий інсайдер Jukanlosreve, відомий за витоками Samsung, опублікував перше реальне зображення Galaxy S25 Ultra – на ньому можна оцінити заокруглені рамки і дуже тонкі рамки навколо екрана.

Зображення демонструється не повністю, а частково, але цього достатньо, щоб роздивитися зміни в дизайні.

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Хоча точні розміри рамок ще не підтверджені, вони й справді виглядають тоншими, ніж у конкуруючих телефонів. В актуального рекордсмена iPhone 16 Pro / Pro Max цей параметр становить 1,2 мм. Найвужчу рамку у світі Android має Xiaomi 15 – 1,38 мм. Має бути щось на зразок цього:

Захід Samsung Unpacked відбудеться 22 січня. Крім нових флагманів компанія покаже свою першу XR-гарнітуру з кодовою назвою "Project Moohan" і друге покоління смарт-кільця Galaxy Ring.

З чуток, дисплей, ємність акумулятора і швидкість зарядки в Galaxy S25 Ultra залишаться без змін, але прокачають камеру і обсяг оперативної памяті. Важливим апгрейдом стане поліпшена надширококутна камера на 50 Мп (порівняно з 12-Мп у S24 Ultra).

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