Дисплей, ємність акумулятора і швидкість зарядки залишаться без змін, але прокачають камеру і обсяг ОЗП.

Мережеві джерела розповіли про всі специфікації Samsung Galaxy S25 Ultra. Топовий Android-флагман разом з іншими моделями в лінійці мають представити 22 січня.

Ось яким буде Galaxy S25 Ultra:

6,8-дюймовий QHD LTPO AMOLED-дисплей із частотою оновлення 120 Гц.

Процесор Snapdragon 8 Elite.

До 16 ГБ оперативної пам'яті.

До 1 ТБ сховища.

Установка з чотирьох камер 200 Мп + 50 Мп (надширока) + 50 Мп + 10 Мп.

12-мегапіксельна фронтальна камера для селфі.

Акумулятор ємністю 5000 мАг із дротовою зарядкою потужністю 45 Вт.

Працюватиме девайс на Android 15 з оболонкою One UI 7.

Без змін залишиться дисплей, акумулятор і швидкість зарядки, пише Phone Arena. Важливим апгрейдом стане поліпшена надширококутна камера на 50 Мп (порівняно з 12-Мп у S24 Ultra). Завдяки даному поліпшенню новинка отримає можливість записувати відео в 8K і дасть змогу обрізати фотографії без відчутної втрати деталізації.

Окрім камери, ще однією важливою областю поліпшення є 16 ГБ оперативної пам'яті (у S24 Ultra було 12 ГБ). Збільшений обсяг оперативки покликаний забезпечити більш плавну роботу Galaxy AI і поліпшити багатозадачність, даючи змогу одночасно відкривати більше додатків у фоновому режимі.

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Із зовнішніх змін: корпус отримає закруглені кути, а грані зроблять максимально плоскими в стилі Galaxy S24. Також Galaxy S25 Ultra отримає найтоншу рамку екрана у світі.

Презентація Galaxy S25 очікується22 січня 2025 року. Разом із новими смартфонами мають показати наступну версію смарт-кільця Galaxy Ring і першу XR-гарнітуру.

"Ультратонкий" Galaxy S25 Slim також буде показаний під час січневого заходу, але пристрій не буде випущено одночасно з трьома іншими смартфонами Galaxy S25. Найімовірніше, він дебютує в другій половині року.

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