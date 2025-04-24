У Європі затвердили єдиний 'екодизайн' для всіх смартфонів: що зміниться

Згідно з новим стандартом, акумулятори мають зберігати щонайменше 80% ємності після 800 перезарядок.

Слідом за переходом на роз'єм USB Type-C Євросоюз ввів нові вимоги до "екодизайну" смартфонів і планшетів. Зазначається, що якщо хоча б одна з них не буде дотримана, продажі будуть заборонені.

З 20 червня 2025 року нові девайси, які продаються в ЄС, мають бути обов'язково стійкими до "випадкових падінь", захищеними від вологи та пилу, а також отримувати оновлення операційної системи протягом щонайменше 5 років з дати закінчення продажів, пише The Verge.

Крім того, акумулятори смартфонів мають зберігати щонайменше 80% своєї ємності після 800 циклів заряджання, а на спеціальних "екоетикетках", що йтимуть разом з пакуванням, має бути зазначено, скільки часу гаджет може пропрацювати на повній зарядці.

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Подібні етикетки вже використовується в країнах ЄС для побутової техніки та телевізорів. Вони відображають рейтинг енергоефективності продукту за шкалою від A до G. Ось так виглядатиме новий зразок для смартфонів:

Нові правила поширюються на смартфони та планшети з екранами до 17,4 дюймів, а також звичайні телефони. Пристрої з гнучкими дисплеями, які можна розгорнути частково або повністю, звільнені від цієї вимоги.

Попри те, що правила офіційно застосовуються лише в межах ЄС, очевидно, що їхній вплив вийде за межі 27 держав-членів, оскільки смартфони надходять у регіон із різних куточків світу. Це означає, що всі моделі iPhone 17 теж матимуть відповідну етикетку.

Раніше стало відомо, що ЄС зобов'яже виробників смартфонів та іншої техніки повернути знімні батареї. Очікується, що нові правила набудуть чинності з 2027 року.

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