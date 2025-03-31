Спочатку роздільна здатність буде низькою, але з часом технологія дійде до "надлюдського рівня".

Компанія Neuralink, заснована Ілоном Маском, уперше імплантує свій новий нейрочип Blindsight, який здатний повернути зір навіть повністю сліпій людині, наприкінці 2025 року. Точні терміни не розкриваються.

За словами Маска, перша версія імпланта забезпечить відновлення зору "в низькій роздільній здатності", як у 8-бітної графіки Atari. Однак із часом технологія дійде до "надлюдського рівня".

Передбачається, що нейрочип стимулюватиме зорову кору мозку, що відповідає за обробку візуальної інформації, минаючи пошкоджені очі та нерви. Це робить його потенційно революційним рішенням для людей з повною втратою зору, включно з тими, хто не бачив від народження.

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Про розробку зорових нейрочипів Blindsight стало відомо рік тому, у березні 2024-го. Тоді Маск розповів, що чип успішно випробували на сліпих мавпах, жодна з них "не загинула і не отримала серйозних травм від пристрою Neuralink".

У вересні Міністерство охорони здоров'я США присвоїло Blindsight статус "революційного пристрою" і дозволило тестування на людях.

Зазначимо, що компанія Neuralink Маска вже успішно імплантує чипи, які дають змогу паралізованим людям керувати мишкою силою думки. Першому пацієнту імплантували чип у січні 2024 року, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.

У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

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