Хіти та новинки: у PS Store стартував великий розпродаж зі знижками до 75%

Знижки триватимуть два тижні, до 23 вересня.

У магазині PS Store стартував розпродаж, присвячений майбутній виставці Tokyo Game Show 2026. У рамках акції можна придбати ігри, які беруть участь у виставці, та не тільки.

Розпродаж триватиме два тижні, до 23 вересня, а деякі позиції подешевшали на 75%. Наприклад, Resident Evil Requiem отримав найбільшу знижку з моменту виходу: Capcom знизила вартість хоррора на 40%.

Знижки в PS Store:

Resident Evil Requiem – 1363 грн (знижка 40%)

Pragmata – 1439 грн (знижка 20%)

007 First Light – 1839 грн (знижка 20%)

Nioh 3 – 1253 грн (знижка 40%)

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection – 1399 грн (знижка 30%)

Directive 8020 – 1199 грн (знижка 20%)

Call of Duty: Black Ops – 849 грн (знижка 50%)

Call of Duty: Black Ops II – 849 грн (знижка 50%)

Call of Duty: Modern Warfare – 508 грн (знижка 75%)

Cyberpunk 2077: Повне видання – 1149 грн (знижка 50%)

Resident Evil 4 Gold Edition – 449 грн (знижка 70%)

Resident Evil Remake Trilogy – 923 грн (знижка 60%)

Resident Evil 7 & Village Gold Edition – 659 грн (знижка 67%)

Indiana Jones and the Great Circle Premium Edition – 1499 грн (знижка 50%)

Dying Light: The Beast – 999 грн (знижка 50%)

No Man's Sky – 599 грн (знижка 60%)

Devil May Cry 5 Special Edition – 299 грн (знижка 75%)

Final Fantasy VII Remake – 299 грн (знижка 75%)

Ще більше цікавого можна знайти на сторінці розпродажу.

Відео дня

Тим часом в одну з найкращих ігор 2026 року, Crimson Desert, тепер можна пограти безкоштовно прямо в браузері. Одночасно гра отримала першу знижку 20% на всіх платформах.

Раніше Steam провів опитування своїх користувачів і назвав найоптимальнішу конфігурацію ігрового ПК у серпні 2026 року. Кількість гравців із Windows 10 зменшується щомісяця, а RTX 3060 досі залишається найпопулярнішою відеокартою.

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