В одну з найкращих ігор 2026 тепер можна зіграти безкоштовно прямо в браузері

Ігрова сесія триває 20 хвилин, протягом яких можна оцінити бойову систему та фрагмент відкритого світу.

Розробники Crimson Desert придумали незвичайний спосіб познайомити гравців зі своєю грою. Студія Pearl Abyss спільно з Amazon запустила спеціальну безкоштовну демоверсію, яку можна запустити прямо в браузері через Twitch без завантаження файлів на ПК, пише Wccftech.

Ігрова сесія обмежена 20 хвилинами (демо можна перегравати скільки завгодно), за які можна оцінити бойову систему та фрагмент відкритого світу за трьох доступних персонажів. До того ж їхні дерева навичок повністю відкриті.

При цьому комфорт залежить від якості інтернет-з’єднання. Оскільки гра запускається в хмарі, затримка в управлінні та якість зображення можуть помітно відрізнятися залежно від регіону та швидкості інтернету. Pearl Abyss та Amazon наголосили, що найкомфортніше гра працює в США, Канаді та Великій Британії.

Відео дня

Наприкінці серпня Pearl Abyss випустила масштабне оновлення Crimson Desert Enhanced, яке оновлює гру до версії 2.0 та додає нові сюжетні сцени, вдосконалення системи навичок і розширене озвучення.

Одночасно Crimson Desert отримала свою першу знижку – 20% на всіх платформах до 9 вересня. З моменту релізу минуло п’ять місяців.

Згідно зі статистикою Metacritic, Crimson Desert посідає третє місце серед ігор 2026 року за оцінками користувачів. Наразі оцінка становить 8,8 балів із 10. Вище лише Resident Evil Requiem і Splatoon Raiders.

Нагадаємо, український шутер Metro 2039 отримав престижну нагороду за найкращу графіку на Gamescom. Реліз гри відбудеться вже в лютому 2027 року на консолях і ПК.

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