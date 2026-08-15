Геймери обрали найкращі ігри 2026 року: лише два тайтли набрали 90 балів

До списку увійшли Resident Evil Requiem, Crimson Desert і Pragmata.

У липні Metacritic опублікував список найкращих ігор першої половини 2026 року за оцінками журналістів. Тепер же відомий агрегатор зібрав список із 10 найкращих проєктів року за оцінками геймерів.

Лідером стала Resident Evil Requiem, яка вийшла на комп'ютерах та консолях 27 лютого. Дев'яту частину серії гравці оцінили дуже добре: на цей момент оцінка становить 9,3 бала із 10. Цікаво, що в рейтингу за рецензіями критиків гра посідає лише дев'яте місце.

Такий самий рейтинг має лише Splatoon Raiders – ексклюзив Switch 2 у жанрі кооперативного шутера. Зараз ігри змагаються за перше місце в користувацькому рейтингу Metacritic – то на перше місце виходить Requiem, то Raiders. Завершує трійку лідерів корейська RPG Crimson Desert.

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Зазначається, що у списку враховувалися лише нові ігри, тому перевидання The Legend of Zelda для Switch 2 до десятки не потрапило. Загалом з початку 2026 року вийшло 7 ігор з рейтингом 85/100 і вище, вважають геймери.

Найкращі ігри 2026 року за оцінками користувачів Metacritic:

Resident Evil Requiem Splatoon Raiders Crimson Desert Pragmata Denshattack! Polemon Pokopia Rhythm Heaven Groove 007 First Light Assassin's Creed Black Flag Resynced Gothic Remake

Нагадаємо, у Steam стартував новий великий розпродаж, у рамках якого ціни на ігри стартують від 32 грн.

Раніше критики склали топ-10 ращих ігор у Steam, які можна пройти за один вечір. Під час відбору враховувалися не тільки розміри ігрового світу, а й глибина рольової системи, свобода вибору та вплив рішень гравця на події.

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