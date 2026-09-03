На якому ПК грає середньостатистичний геймер у 2026 році: статистика Steam

Кількість геймерів із Windows 10 щомісяця скорочується, а RTX 3060 досі залишається найпопулярнішою відеокартою.

Valve опублікувала актуальну добірку даних про обладнання користувачів Steam. Ці дані збираються автоматично на основі конфігурацій ПК, а гравцеві лише зрідка пропонується підтвердити згоду на їх передачу.

Станом на серпень 2026 року характеристики середнього комп’ютера виявилися такими:

Версія ОС: Windows 11 (64-розрядна);

Об’єм оперативної пам’яті: 16 ГБ;

Тактова частота процесора: від 2,3 до 2,69 ГГц;

Фізичні ядра процесора: 8 ядер;

Відеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060;

Об'єм відеопам'яті: 16 ГБ;

Роздільна здатність основного монітора: 1920 × 1080 пікселів;

Мова: англійська;

Вільне місце на диску: від 100 до 249 ГБ;

Загальний обсяг накопичувача: понад 1 ТБ;

VR-шолом: Oculus Quest 2.

У сегменті відеокарт лідером залишається далеко не найновіше рішення – GeForce RTX 3060. Ця модель вийшла у 2021 році й сьогодні встановлена майже в 4% ігрових ПК. Також популярністю користуються RTX 4060, RTX 5070, RTX 3050 та RTX 5060.

Відео дня

Тим часом Windows 11 продовжує збільшувати свою частку серед геймерів: за місяць на нову ОС перейшли ще 0,71% юзерів, довівши її загальний показник до 71%. При цьому частка Windows 10 опустилася нижче 23%. Раніше Nvidia оголосила про остаточне припинення підтримки "десятки" у своїх драйверах.

Ще трохи статистики: процесори Intel встановлені в 53% ігрових комп'ютерів, AMD – у 46%. Серед користувачів macOS найпопулярнішими моделями є MacBook Pro (35%) і MacBook Air (29%), ще 7% "яблучників" грають на iMac.

Нагадаємо, у червні Nvidia знову випустила в продаж GeForce RTX 3060 у версії з 12 ГБ пам’яті. Причому коштує вона стільки ж, скільки й у 2021 році.

Експерти склали рейтинг найкращих вживаних відеокарт для купівлі у 2026 році. Маючи бюджет до 150 доларів, можна знайти чимало цікавих моделей на вторинному ринку.

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