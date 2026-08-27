У PS Store стартував розпродаж зі знижками до 90% на новинки та відомі ігри

Акція триватиме два тижні, до 10 вересня.

У цифровому магазині PlayStation Store розпочався новий розпродаж, приурочений до виставки Gamescom 2026, що стартувала в Кельні. У рамках акції зі знижками до 90% можна придбати понад 5000 ігор та різних доповнень до них.

Крім іншого, в акції бере участь бойовик 007 First Light, який розповідає історію молодого Джеймса Бонда. Вперше одну з найкращих ігор 2026 року можна придбати за зниженою ціною.

Знижки в PS Store:

007 First Light – 1839 грн (знижка 20%)

Crimson Desert – 1959 грн (знижка 20%)

UFC 6 – 2079 грн (знижка 20%)

Call of Duty: Black Ops 7 Vault Edition – 2819 грн (знижка 40%)

Mafia: The Old Country – 1199 грн (знижка 40%)

Battlefield 6 – 1199 грн (знижка 50%)

Clair Obscur: Expedition 33 – 1199 грн (знижка 20%)

Resident Evil Requiem Deluxe Edition – 1679 грн (знижка 30%)

Forza Horizon 5 Deluxe Edition – 639 грн (знижка 50%)

Arc Raiders – 1042 грн (знижка 25%)

Split Fiction – 1039 грн (знижка 35%)

Kingdom Come: Deliverance II – 799 грн (знижка 60%)

Borderlands 4 – 1499 грн (знижка 50%)

Resident Evil 4 Gold Edition – 449 грн (знижка 70%)

Star Wars Outlaws – 574 грн (знижка 75%)

Star Wars Jedi Cross-Gen Bundle Edition – 539 грн (знижка 80%)

Red Dead Online – 449 грн (знижка 50%)

ARK: Survival Ascended – 337 грн (знижка 75%)

S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogy – 937 грн (знижка 33%)

Metro Saga Bundle – 199 грн (знижка 90%)

Відео дня

Ще більше цікавого можна знайти на сторінці розпродажу. Знижки триватимуть два тижні, до 10 вересня.

Нагадаємо, сьогодні о 22:00 на Netflix відбудеться ексклюзивний показ GTA 6. За чутками, він триватиме рівно 30 хвилин. Через шість годин ролик з’явиться на YouTube-каналі Rockstar.

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