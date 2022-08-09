Для того, щоб активувати її, досить набрати в пошуковику слово "cat" або "кіт".

Компанія Google відома своєю любов'ю до різного роду пасхалок. Пошуковий гігант вирішив відмітити Всесвітній день кішок забавною міні-грою за участю чотирилапих друзів.

Для того, щоб активувати її, досить набрати в пошуковику слово "cat" або "кіт" та натиснути на значок з помаранчевою лапою у вікні праворуч.

Інтерактивна анімація дозволяє створити колекцію забруднених відбитків лап, залишених чотирилапими. Разом з тим ігровий процес супроводжується нявканням і муркотінням. Щоб очистити екран – просто натисніть кнопку "Escape "на комп'ютері або "X" внизу екрану на смартфоні.

Додамо, що це не одна з тих ігор, в якій потрібно набрати максимальний бал – тут все більше нагадує антистрес малювання.

Раніше УНІАН розповідав, що Google поліпшила пошук тексту в лапках. Відтепер будуть відображатися саме ті фрагменти сторінок, де знайдений текст або фраза, яку користувач помістив в лапки.

Також ми писали, що в YouTube запрацювали автоматичні українські субтитри. Тепер можна дивитися оригінальний контент з усього світу з перекладом на державний.

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