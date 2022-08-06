Однак є одне обмеження – нововведення працює тільки для пошуку на комп'ютері.

Мало хто знає, але якщо вбити у пошукові Google слово або фразу в лапках, то система відфільтрує результати, в яких запитувані слова не зустрічаються в шуканому вигляді.

Розробники Google вирішили поліпшити пошук з лапками та випустили оновлення, що дозволяє швидше знайти необхідну інформацію в Інтернеті.

Як результат, тепер будуть відображатися саме ті фрагменти сторінок, де знайдено текст або фраза, яку користувач помістив в лапки. Сам же процитований запит буде виділений жирним шрифтом. Виняток становить опис рецептів або відеобоксів, а також пошук по картинках або новин.

Роботу нововведення наочно можна побачити на прикладі нижче. Пошуковий запит "google search" у видачі виділяється жирним текстом у фрагменті.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні офіційно запустили Google Гаманець. У ньому можна буде зберігати платіжні картки, квитки на проїзд і події, посадкові талони й картки лояльності.

Також ми писали, що Google випустила "операційку" Chrome OS Flex, відгалуження від Chrome OS, яка покликана подарувати друге життя комп'ютерам із застарілим залізом. Її вже можна встановити на Windows-ПК і Макбуки.

Вас також можуть зацікавити новини: