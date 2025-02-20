Ця розробка відкриває шлях до створення квантових комп'ютерів, здатних вирішувати завдання, з якими не справляються найпотужніші суперкомп'ютери.

Microsoft представила свій перший квантовий процесор Majorana 1. Компанія йшла до цього 19 років і створила абсолютно новий агрегатний стан, раніше непідвладний фізикам – топопровідниковий. Про це пише The Verge.

Завдяки цьому на Majorana 1 вдалося розмістити вісім топологічних кубітів (аналог біта у звичайному комп'ютері). Мета корпорації – створити процесор розміром з долоню, де розташований мільйон кубітів. Завдяки цьому він зможе вирішувати завдання, які "не під силу всім комп'ютерам на Землі разом узятим".

CEO Microsoft Сатья Наделла стверджує, що завдяки Majorana 1 вдалося зробити значний крок на шляху до створення повноцінних квантових комп'ютерів. Якщо раніше вважалося, що вони з'являться за десятиліття, то тепер Microsoft планує створити їх у найближчі роки.

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Наприкінці грудня 2024 року Google заявила про прорив у галузі квантових обчислень. Новий чип може приблизно за 5 хвилин виконати завдання, на яке найбільшому суперкомп'ютеру у світі знадобилося б 1025 років.

Очікується, що до кінця десятиліття квантові комп'ютери можуть уможливити наукові та інженерні відкриття, яких поки що не досягти навіть за допомогою найпотужніших суперкомп'ютерів. Зокрема, розв'язання проблеми з мікропластиком або створення проривних біологічних каталізаторів для потреб сільського господарства.

Тим часом Neuralink Ілона Маска продовжує чипувати людей. У січні цього року компанія імплантувала нейрочип уже третьому пацієнту. У перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й боротися з депресіями, повертати зір, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

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