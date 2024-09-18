Імплантат отримав статус "революційного пристрою".

Neuralink Ілона Маска створила технологію, здатну повернути зір навіть сліпим від народження. Вона вже отримала схвалення від Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA).

За словами творців, на перших етапах у такого "зору" буде низька роздільна здатність, як у 8-бітної графіки Atari, але з часом він "перевершить природний". У перспективі розробка дасть змогу бачити в інфрачервоному, ультрафіолетовому або навіть радіолокаційних діапазонах.

Як приклад Маск навів персонажа науково-фантастичного серіалу "Зоряний шлях: Наступне покоління" – Джорді Ла Форжа. Ла Форж народився сліпим, тому більшу частину життя носив ВІЗОР – пристрій у формі півмісяця, прикріплений до портів на скронях, що давав йому змогу бачити.

Відео дня

Міністерство охорони здоров'я США присвоїло Blindsight статус "революційного пристрою". Такою міткою виділяють пристрої, які забезпечують лікування або діагностику небезпечних для життя станів. Вона спрямована на прискорення розробки пристроїв.

Маск анонсував розробку нейрочипів для повернення зору сліпим ще в березні 2024 року. Тоді повідомлялося, що чип успішно випробували на сліпих мавпах.

Раніше Neuralink показав, як другий пацієнт із мозковим чипом грає в CS2 "силою думки". Першому пацієнту імплантували чип у січні, він продовжує ним користуватися і навіть хоче зробити "апгрейд" для управління роботами.

У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

Вас також можуть зацікавити новини: