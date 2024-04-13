Нещодавно представлені GeForce RTX 40 SUPER назвали найкращими за потужністю на кожен вкладений долар.

Редактори популярного сайту PC Gamer склали актуальний на квітень 2024 року рейтинг найкращих відеокарт. Серед них є як найпотужніші ігрові графічні адаптери, так і ті, які забезпечують максимальну віддачу від вкладених коштів.

Загалом до топу потрапило сім моделей, причому відеокарти від Nvidia посіли тільки три позиції в рейтингу. Усі інші – за "червоними" моделями AMD Radeon.

На першому місці GeForce RTX 4090 . Це флагманська модель без будь-яких компромісів, яка тягне майже всі ігри в 4K з трасуванням променів. Але об'єктивно вам захочеться зважити всі "за" і "проти", витративши $1600 на один графічний процесор.

. Це флагманська модель без будь-яких компромісів, яка тягне майже всі ігри в 4K з трасуванням променів. Але об'єктивно вам захочеться зважити всі "за" і "проти", витративши $1600 на один графічний процесор. Друге місце у Radeon RX 7900 XTX, найдорожче і найпотужніше рішення від AMD. У неї стільки ж відеопам'яті, скільки й у RTX 4090. Це ідеальна картка для 4K-геймінга в нативній роздільній здатності. Відео дня

Найкраща відеокарта за 600-800 доларів . Нею стала GeForce RTX 4070 Ti Super. Вона ідеально підходить для 1080p і 2K, а з DLSS 3 справляється з усіма ігровими новинками навіть у 4K.

. Нею стала GeForce RTX 4070 Ti Super. Вона ідеально підходить для 1080p і 2K, а з DLSS 3 справляється з усіма ігровими новинками навіть у 4K. Найкраща відеокарта за 500-600 доларів. Це звання присудили GeForce RTX 4070 Super. Ба більше, вона показує найкраще співвідношення серед усіх доступних карт "по частині потужності на кожен вкладений долар".

Це звання присудили GeForce RTX 4070 Super. Ба більше, вона показує найкраще співвідношення серед усіх доступних карт "по частині потужності на кожен вкладений долар". Найкраща відеокарта за 350-500 доларів . Тут лідирує Radeon RX 7800 XT. Це ідеальна картка для 2K-геймінгу без трасування променів.

. Тут лідирує Radeon RX 7800 XT. Це ідеальна картка для 2K-геймінгу без трасування променів. Найкраща відеокарта за 250-350 доларів . У цій цінній категорії у Radeon RX 6700 XT немає конкурентів. Підійде як для 1080p, так і для 2K (щоправда, у цій роздільній здатності вона справляється далеко не з усіма іграми).

. У цій цінній категорії у Radeon RX 6700 XT немає конкурентів. Підійде як для 1080p, так і для 2K (щоправда, у цій роздільній здатності вона справляється далеко не з усіма іграми). Замикає топ-7 Radeon RX 7600 . Її експерти назвали найкращою бюджетною відеокартою, яка пропонує хорошу продуктивність у 1080p і являє собою чудове співвідношення ціни та якості для завзятих геймерів. Альтернативою їй може стати GeForce RTX 4060.

Свіже опитування Steam показало, що відеокарти Nvidia встановлені в 76% ігрових систем, тоді як AMD – усього 16%. А найпоширенішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060, ба більше, її популярність тільки зростає.

Як уже повідомляв УНІАН, прем'єра відеокарт Nvidia RTX 5000 відбудеться в четвертому кварталі 2024 року, тобто в період із жовтня до грудня. Раніше вважалося, що вони вийдуть на початку 2025. Якщо вірити джерелу, флагманська GeForce RTX 5090 отримає 24 576 ядер CUDA і пам'ять GDDR7.

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