Редактори популярного сайту PC Gamer склали актуальний на квітень 2024 року рейтинг найкращих відеокарт. Серед них є як найпотужніші ігрові графічні адаптери, так і ті, які забезпечують максимальну віддачу від вкладених коштів.
Загалом до топу потрапило сім моделей, причому відеокарти від Nvidia посіли тільки три позиції в рейтингу. Усі інші – за "червоними" моделями AMD Radeon.
- На першому місці GeForce RTX 4090. Це флагманська модель без будь-яких компромісів, яка тягне майже всі ігри в 4K з трасуванням променів. Але об'єктивно вам захочеться зважити всі "за" і "проти", витративши $1600 на один графічний процесор.
Друге місце у Radeon RX 7900 XTX, найдорожче і найпотужніше рішення від AMD. У неї стільки ж відеопам'яті, скільки й у RTX 4090. Це ідеальна картка для 4K-геймінга в нативній роздільній здатності.Відео дня
- Найкраща відеокарта за 600-800 доларів. Нею стала GeForce RTX 4070 Ti Super. Вона ідеально підходить для 1080p і 2K, а з DLSS 3 справляється з усіма ігровими новинками навіть у 4K.
- Найкраща відеокарта за 500-600 доларів. Це звання присудили GeForce RTX 4070 Super. Ба більше, вона показує найкраще співвідношення серед усіх доступних карт "по частині потужності на кожен вкладений долар".
- Найкраща відеокарта за 350-500 доларів. Тут лідирує Radeon RX 7800 XT. Це ідеальна картка для 2K-геймінгу без трасування променів.
- Найкраща відеокарта за 250-350 доларів. У цій цінній категорії у Radeon RX 6700 XT немає конкурентів. Підійде як для 1080p, так і для 2K (щоправда, у цій роздільній здатності вона справляється далеко не з усіма іграми).
- Замикає топ-7 Radeon RX 7600. Її експерти назвали найкращою бюджетною відеокартою, яка пропонує хорошу продуктивність у 1080p і являє собою чудове співвідношення ціни та якості для завзятих геймерів. Альтернативою їй може стати GeForce RTX 4060.
Свіже опитування Steam показало, що відеокарти Nvidia встановлені в 76% ігрових систем, тоді як AMD – усього 16%. А найпоширенішою відеокартою у геймерів залишається GeForce RTX 3060, ба більше, її популярність тільки зростає.
Як уже повідомляв УНІАН, прем'єра відеокарт Nvidia RTX 5000 відбудеться в четвертому кварталі 2024 року, тобто в період із жовтня до грудня. Раніше вважалося, що вони вийдуть на початку 2025. Якщо вірити джерелу, флагманська GeForce RTX 5090 отримає 24 576 ядер CUDA і пам'ять GDDR7.