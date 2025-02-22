У Британії його можна попередньо замовити за 220 фунтів або 11 тисяч гривень.

Процесор AMD Ryzen 5 9600 з'явився в продажу відразу в декількох європейських магазинах.

У британському Scan UK його можна придбати за 221 фунт (11 тисяч гривень), а у французькому LDLC він оцінений у 300 євро (13 тисяч гривень), але поставки почнуться тільки через 15 днів.

Старша модель Ryzen 5 9600X в Україні продається в середньому за 12 тисяч гривень, тож коли Ryzen 5 9600 надійде в продаж у нас, можна очікувати менших цін.

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Ryzen 5 9600 - це урізана версія 9600X, але з тією ж кількістю ядер і потоків (6/12), архітектурою Zen 5, 32MB L3 Cache і TDP 65W. Головна відмінність - знижені тактові частоти: 3.8/5.2 ГГц проти 3.9/5.4 ГГц у 9600X. Зате на відміну від старшої моделі, у комплекті йде штатний кулер Wraith Stealth, що робить процесор вигіднішим вибором для збірки без додаткових витрат на охолодження.

AMD поки не представила інші non-X моделі в лінійці Ryzen 9000, але компанія традиційно випускає такі процесори, тож можна очікувати розширення асортименту. Поки ж основний фокус спрямований на старші моделі: Ryzen 9 9950X3D і Ryzen 9 9900X3D, які вийдуть 12 березня.

Раніше ми розповідали, що у геймерів "горять" топові процесори AMD - навіть під час перегляду серіалу.

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