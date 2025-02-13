Уже є щонайменше три випадки.

У мережі знову пишуть про згорілі процесори AMD Ryzen 7 9800X3D, які вважаються найпотужнішим ігровим рішенням станом на початок 2025 року. Уже є щонайменше три випадки, повідомляє Tom's Hardware.

Перші випадки загоряння процесора були зафіксовані ще минулого року. Спочатку про проблему повідомив американський користувач. Пізніше зі схожим дефектом зіткнувся власник CPU з Південної Кореї. Тепер стало відомо про новий випадок загоряння.

Геймер поскаржився на Reddit, що дивився серіал і його комп'ютер просто вимкнувся. Виявилося, що згорів процесор, пошкодивши сокет материнської плати. У двох попередніх випадках Ryzen 7 9800X3D використовувався в парі з материнськими платами MSI X870, а в описі найсвіжішого інциденту фігурує ASRock Nova X870E.

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Користувач додав, що процесор використовувався без розгону, а BIOS було оновлено до останньої версії. Сам ПК був зібраний менше місяця тому. Як доказ своїх слів реддітер опублікував кілька фото, на яких зображено пошкоджений процесор і вигорілий сокет материнки.

Що стало причиною "самознищення" – незрозуміло.

Поки проблему не можна назвати масовою, адже цей CPU є бестселером у низці магазинів у всьому світі, а AMD навіть "звинуватила" Intel у їхньому дефіциті. Хоча з подібною проблемою раніше стикалися власники Ryzen 9 7900X3D і тоді AMD визнала проблему.

Тим часом AMD готує до випуску Ryzen 9 9950X3D і Ryzen 9 9900X3D. У компанії називають процесори "найкращими для геймерів і контентмейкерів". У продаж вони надійдуть у березні, приблизно в той самий час, що і перші відеокарти Radeon RX 9000-ї серії.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу на початку 2025 року. GeForce RTX 3060 залишається найпопулярнішою відеокартою, а процесори AMD стають дедалі популярнішими.

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