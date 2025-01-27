У оглядачів вийшов невеликий список із трьох моделей.

Січень 2025 року став знаковим для ринку графічних процесорів, оскільки компанія Nvidia анонсувала відеокарти нового покоління – RTX 5090, RTX 5080 і RTX 5070. Однак бюджетні моделі RTX 5060/Ti очікуються лише у квітні-травні і, ймовірно, на старті продаватимуться за завищеним цінником.

Фахівці TechRadar вибрали три найкращі "народні" відеокарти, які можна купити просто зараз. При ціні дешевше $300 вони забезпечують оптимальну ігрову продуктивність і навіть з виходом нового покоління не втратять своєї актуальності.

Найкращою за сукупністю якостей визнано новеньку Intel Arc B580 . У цієї відеокарти великий як для своєї цінової категорії обсяг відеопам'яті (12 ГБ), у зв'язку з чим вона підходить як для 1080p, так і для 2K-геймінгу.

. У цієї відеокарти великий як для своєї цінової категорії обсяг відеопам'яті (12 ГБ), у зв'язку з чим вона підходить як для 1080p, так і для 2K-геймінгу. Для бюджетних збірок B580 – ідеальний вибір, зазначили в TechRadar. Єдина заковика в драйверах. Прискорювач оптимізований тільки для нових ігор. З "класикою" можливі проблеми.

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Найкращою недорогою відеокартою Nvidia залишається GeForce RTX 4060 . Вона пропонує фантастичну продуктивність у 1080p і фічі на кшталт DLSS. А з генератором кадрів можна навіть грати з трасуванням променів.

. Вона пропонує фантастичну продуктивність у 1080p і фічі на кшталт DLSS. А з генератором кадрів можна навіть грати з трасуванням променів. GeForce RTX 4060 навряд чи стане революційним апгрейдом для тих, хто сидить на RTX 3060, але для геймерів, які оновлюють свої GTX 900 і GTX 1000, вона стане справжнім проривом.

Radeon RX 7600 , зі свого боку, ще дешевша, ніж RTX 4060. Вона також оптимальна для 1080p. За показником "ціна за 1 fps" – це один з найкращих графічних адаптерів на ринку.

, зі свого боку, ще дешевша, ніж RTX 4060. Вона також оптимальна для 1080p. За показником "ціна за 1 fps" – це один з найкращих графічних адаптерів на ринку. Варто зазначити, що AMD збирається випустити нове покоління відеокарт RDNA 4 найближчими тижнями. І ціна на RX 7600 знизиться ще більше після випуску нових карток.

RTX 5090 стане доступна для покупки 30 січня. РРЦ – 1999 доларів. Але в Європі як мінімум на старті продажів відеокарта буде дуже недешевою. Ціни на кастомні версії варіюються від 2500 до 3100 євро. Цього ж дня для покупки стане доступна RTX 5080.

Свіже опитування Steam показало, що відеокартами Nvidia оснастили свої ігрові системи 75% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 16%. Тим часом рішеннями Intel користується вже 8% геймерів.

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