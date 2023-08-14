Новий смартфон отримає дизайн iPhone 14, USB-C і нову кнопку "Дія". Вийде він не раніше 2025 року.

В мережі було чимало чуток про те, що Apple вирішила "поховати" лінійку iPhone SE через слабкі продажі, проте тепер все більше джерел стверджують, що компанія перезапустила розробку умовного iPhone SE 4.

За відомостями перевіреного інсайдера Unknownz21, зовнішній вигляд iPhone SE 4 буде базуватися на актуальному iPhone 14, тобто зникне кнопка "Додому" й широкі рамки зверху і знизу від екрана. Ну а 4.7-дюймовий LCD-екран замінить 6.1-дюймовий OLED.

Також бюджетний iPhone SE 4 отримає одну з ключових функцій ще не випущених iPhone 15 – нову кнопку "Дія" замість перемикача беззвучного режиму. На неї можна буде призначити дію за бажанням, як це вже можливо в Apple Watch Ultra.

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Інсайдер також приписує прийдешній новинці роз'єм USB Type-C замість Lightning. Такого порту поки немає ні в одному з Айфонів – першими стануть цьогорічні iPhone 15. А ось основна камера нібито залишиться одинарною – як в iPhone SE (2022).

Раніше з'явилася інформація, що новий iPhone SE вийде не раніше 2025 року. Причина затримки криється в тривалій розробці власного 5G-модема. Саме ця модель стане випробувальним майданчиком 5G-модемів Apple.

Чи варто купувати iPhone SE у 2023 році

Останній на сьогодні iPhone SE був випущений в березні 2022 року, так що на цю мить він відносно новий. Попередня модель в серії вийшла в 2020 році, тобто покоління було актуальним два роки. У випадку ж з iPhone SE 3, як бачиться, актуальним він буде мінімум три роки.

Згідно зі статистикою минулого року, iPhone SE 2022 став одним з найбільш продаваних смартфонів року. І це попри застарілий дизайн, маленький екран і слабкий акумулятор.

Раніше Apple підтвердила, що iPhone SE 2022 також отримає оновлення до новенької iOS 17.

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