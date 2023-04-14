iPhone 15 Pro і 15 Pro Max отримають нову програмовану кнопку замість фірмового перемикача звукових режимів.

Майбутній iPhone 15 розбурхує розуми інсайдерів. У березні повідомлялось, що Pro-моделі отримають програмовану кнопку замість перемикача звукових режимів, проте пізніше цю інформацію спростували. Свіжі дані вказують, що iPhone 15 Pro все ж отримає нову кнопку.

Як передає портал MacRumours, хоча Apple планує зберегти подвійну кнопку регулювання гучності, а не суцільну, як до цього стверджували інсайдери, перемикач режимів звуку в нових айфонах все ж буде змінений.

Замість перемикача ("Дзвінок/Безшумний") Apple використовуватиме фізичну кнопку, яка називається "Кнопка дзвінка" або "Кнопка дії". На ній можна буде призначити дію за бажанням, як це вже можливо в Apple Watch Ultra.

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Передбачається, що користувач зможе сам вибрати дію по її натисненню: наприклад, запуск камери, створення скріншота або відеозапис екрана. Більшістю цих функцій вже можна керувати за допомогою Back Tap – постукування по задній панелі, яка вперше з'явилася в iOS 14.

Водночас сенсорні "суцільні" кнопки, від яких Apple вирішила в останній момент відмовитися через технічні проблеми на масовому виробництві, за чутками, дебютують в моделях iPhone 16 в 2024 році.

iPhone 15 Pro Max отримає найтонші рамки в історії

Як очікується, рамка нового флагмана Apple буде шириною всього 1,55 мм. Для порівняння, у нинішнього лідера Xiaomi 13 цей показник дорівнює 1,81 мм. При цьому, варто враховувати, що у смартфонів Apple рамка з усіх боків однакова, на відміну від більшості апаратів з Android.

За чутками, в звичайних iPhone 15 теж будуть вигнуті рамки, але їх товщина в порівнянні з минулим поколінням не зміниться. Діагоналі екранів залишаться тих же розмірів, як в лінійці iPhone 14.

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