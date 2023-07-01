Вже понад півроку ексцентричний мільярдер намагається реформувати куплену ним соцмережу.

Ілон Маск анонсував ще одну міру в рамках своєї боротьби з "маніпуляціями" і незаконним збором даних в Twitter. Тепер користувачам обмежать кількість постів, які вони можуть переглянути за добу.

"Щоб усунути екстремальні масштаби збору даних і маніпуляцій з системою, ми застосували наступні тимчасові обмеження", - написав Маск в своєму Твіттер.

Відтепер на користувачів соцмережі накладаються такі обмеження:

Відео дня

верифіковані облікові записи обмежені читанням 6000 повідомлень на день;

неверифіковані акаунти - до 600 прочитаних постів в день;

нові неверифіковані акаунти - до 300 постів в день.

Ілон Маск реформує Twitter - останні новини

Раніше стало відомо, що Ілон Маск почав боротьбу з компаніями, які використовують пости користувачів в Twitter для навчання своїх нейронних мереж на цьому масиві даних. Маск вважає це порушенням правил користування його соціальною мережею і вже закрив можливість читання постів тим, хто не має аккаунта в Twitter.

А до цього Маск вирішив обмежити кількість особистих повідомлень на добу, які можуть відправляти один одному користувачі, які не оформили підписку Twitter Blue. Замість колишніх 500 повідомлень на добу користувачам придумали ліміт в 50-100 повідомлень або навіть менше.

Вас також можуть зацікавити новини: