Інтерфейс сервісу візуально буде нагадувати Instagram, а функціонально – Twitter і Mastodon.

Threads – нова соціальна мережа від Instagram з фокусом на текстові публікації, яка складе конкуренцію Twitter – запуститься вже цього четверга, 6 липня.

Як передає Bloomberg, користувачам не доведеться створювати спільноту з нуля – Threads допоможе перенести підписників з Instagram. Сервіс дозволяє публікувати текстові повідомлення з можливістю коментування, оцінки і репоста.

Судячи зі скріншотів та опису, інтерфейс сервісу візуально буде нагадувати Instagram, а функціонально – Twitter і Mastodon. Публікації будуть обмежені 500 символами, що майже в два рази більше ліміту в Twitter (280 знаків).

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Також з опису випливає, що користування сервісом буде абсолютно безкоштовним – і не буде ніяких обмежень на кількість публікацій, які користувач зможе переглянути.

Як повідомляли журналісти, минулого місяця на внутрішньокорпоративній зустрічі керівники Instagram розповідали, що Threads буде працювати за децентралізованим протоколом ActivityPub. Тобто, будь-хто зможе запустити власний сервер, який зв'язується з іншими.

Цукерберг проти Маска

Запуск Threads супроводжується посиленням правил роботи Twitter. Нещодавно власник соцмережі Ілон Маск обмежив кількість постів, які користувачі можуть переглянути на добу, і почав вимагати від відвідувачів реєстрацію для перегляду контенту.

Журналісти відзначають, що за останні роки з'явилося багато додатків-конкурентів Twitter, проте Threads "може бути найбільшою загрозою, з якою стикався Twitter до сьогодні".

Раніше ми писали, що Ілон Маск навіть викликав Марка Цукерберга на бій без правил після того, як стало відомо, що Meta готує конкурента Twitter.

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