Хакери мали доступ до мереж "НВО Машинобудування" з кінця 2021 до травня 2022 року.

Хакери з Північної Кореї зламали комп'ютерні мережі російської корпорації, яка виробляє балістичні та крилата ракета.

Як повідомляє Reuters, йдеться про "НВО Машинобудування". Повідомляється, що пов'язані з північнокорейським урядом групи кібершпигунів ScarCruft та Lazarus таємно встановлювали непомітні цифрові "чорні ходи" в системи НВО "Машинобудування", розташованого в підмосковному Реутові.

"Елітна група північнокорейських хакерів таємно проникала в комп'ютерні мережі одного з найбільших російських розробників ракет протягом п'яти місяців минулого року", - йдеться в матеріалі.

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Зазначається, що хакери мали доступ до мереж "НВО Машинобудування" з кінця 2021 до травня 2022 року.

На даний момент не повідомляється про те, яка інформація могла бути переглянута і витік яких даних зафіксовано.

Війна в Україні та хакери

2 травня стало відомо, що хакери з команди "Кібер опір" зламали електронні пошти першого заступника голови комітету Держдуми Росії з безпеки та протидії корупції Андрія Лугового, якого влада Великобританії звинуватила в отруєнні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.

30 липня 2023 року моряки Військово-Морського Флоту Російської Федерації отримали хакерське "привітання" зі святом, яке містило "троянську" програму.

У серпні 2023 року хакери зламали сайт Мосгорбті. Хакери отримали доступ до інформації про власників нерухомості в Москві та злили їх Україні. Цю групу хакерів пов'язують з кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс не працював два дні. Крім того, вони взяли на себе відповідальність за злом сайту системи фонду "Сколково" в травні 2023 року.

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