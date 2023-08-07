Зазначається, що під загрозою дані тих, хто підтримує війну проти України.

Хакери зламали сайт Московського міського бюро технічної інвентаризації. Відповідне повідомлення з'явилося в ніч на 7 серпня.

Хакери нібито отримали доступ до інформації про власників нерухомості в Москві та злили їх Україні.

"Всі дані про місця проживання і власності жителів столиці проклятої країни-агресора, що розв'язала війну з мирною державою, у нас. Інформація про держслужбовців, політиків, військових і представників спецслужб, які підтримують війну з Україною — передані Силам оборони України", — йдеться в повідомленні, яке з'явилося на сайті МосміськБТІ.

Відео дня

Зазначається, що цю групу хакерів пов'язують з кібератакою на Rutube у травні 2022 року, коли сервіс не працював два дні. Крім того, вони взяли на себе відповідальність за злом сайту системи фонду "Сколково" в травні 2023 року.

Хакерські атаки в Росії - останні новини

2 травня стало відомо, що хакери з команди "Кібер опір" зламали електронні пошти першого заступника голови комітету Держдуми Росії з безпеки та протидії корупції Андрія Лугового, якого влада Великобританії звинуватила в отруєнні колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка.

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