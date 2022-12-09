Маска кріпиться на магнітах та при необхідності легко знімається.

Компанія Dyson, виробник побутовою технікою, представила незвичайний для себе продукт – навушники Dyson Zone. Вперше їх показали в березні, але повноцінний анонс відбувся тільки зараз.

Їх головна "фішка" – вбудована маска для очищення повітря, яка кріпиться до навушників магнітами й за потреби знімається. Всередині неї стоять фільтри й компресори, які прокачують повітря зі швидкістю 9750 об/хв і видаляють пилок, пил та інші частинки розміром до 0.1 мікрона.

Виробник стверджує, що електростатичні фільтри вловлюють до 99% шкідливих частинок та захищають від викидів діоксиду сірки й діоксиду азоту;

Чи можна їх використовувати як альтернативу медичній масці, не пишуть;

Ці фільтри служать 12 місяців і не підлягають повторному використанню.

Що стосується самих навушників, то вони оснащені 40-мм драйверами та системою активного шумозаглушення, а повної зарядки вистачає до 50 годин роботи. Однак з включеною фільтрацією автономність падає до чотирьох годин.

Dyson Zone спочатку надійдуть у продаж у січні 2023 року в Китаї, а потім у березні – на міжнародному ринку. Рекомендована роздрібна ціна становить 949 доларів.

Які навушники купити в 2022 році: цікавий вибір

У Xiaomi є бездротові навушники, які передають звук не в вуха, а в череп. Цю ж техніку використовував німецький класичний композитор Людвіг Ван Бетховен для створення музики, коли він втратив слух.

В асортименті Logitech нещодавно з'явилися навушники з амбушурами, які "плавляться" у вухах, тим самим приймаючи ідеальну для свого власника форму.

Також ми розповідали про навушники Adidas, які не треба заряджати. Все завдяки технології Powerfoyle, яка генерує енергію від штучного освітлення. Коротко кажучи, навушники не заряджаються тільки в повній темряві.

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