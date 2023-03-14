Українці переважно вибирають Аndroid, але число користувачів iPhone теж зростає.

Левова частка українців залишається "вірною" смартфонам на Android, однак кількість "яблучних" користувачів теж зростає. Про це йдеться у свіжому дослідженні Rakuten Viber

Згідно з отриманими даними, 81 відсоток користувачів Viber в Україні "сидять" на Android. Що стосується iOS-користувачів, то на лютий 2023 року їх частка становить 19% – зростання за рік на 2 відсотки.

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Показово, що попри це, смартфони компанії Apple займають 3-е місце за популярністю в Україні серед користувачів Viber. На першому місці знаходиться Samsung, а на другому – бренд Redmi, який належить Xiaomi.

Що стосується конкретних моделей, то десятка складається виключно з Redmi та Айфонів. Найпопулярнішим смартфоном в Україні є Redmi 9a, на другому місці – iPhone 11. Загалом рейтинг найпопулярніших смартфонів 2023 року серед українців виглядає наступним чином:

Redmi 9A iPhone 11 Redmi 9C Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 7 iPhone 7 Redmi Note 8 Pro iPhone XR Redmi 7A

Раніше УНІАН розповідав про "бюджетник" від Tecno з великим 6,8-дюймовим екраном і батареєю на 5000 мАг. Також новинка може похвалитися скляною задньою панеллю, яку не так часто зустрінеш в бюджетниках.

Своєю чергою Xiaomi днями представила надзвичайно компактний смартфон на Android з 5-дюймовим дисплеєм. Що стосується "начинки", то в нього вмістили все, що змогли, з урахуванням його компактності й вартості.

Останнім часом все більше "яблучних" користувачів придивляються до девайсів на базі Android. З такого приводу УНІАН зібрав найцікавіші варіанти для різних користувачів і різних бюджетів.

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