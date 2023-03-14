Левова частка українців залишається "вірною" смартфонам на Android, однак кількість "яблучних" користувачів теж зростає. Про це йдеться у свіжому дослідженні Rakuten Viber
Згідно з отриманими даними, 81 відсоток користувачів Viber в Україні "сидять" на Android. Що стосується iOS-користувачів, то на лютий 2023 року їх частка становить 19% – зростання за рік на 2 відсотки.
Показово, що попри це, смартфони компанії Apple займають 3-е місце за популярністю в Україні серед користувачів Viber. На першому місці знаходиться Samsung, а на другому – бренд Redmi, який належить Xiaomi.
Що стосується конкретних моделей, то десятка складається виключно з Redmi та Айфонів. Найпопулярнішим смартфоном в Україні є Redmi 9a, на другому місці – iPhone 11. Загалом рейтинг найпопулярніших смартфонів 2023 року серед українців виглядає наступним чином:
Redmi 9A
- iPhone 11
- Redmi 9C
- Redmi 9
- Redmi Note 9
- Redmi Note 7
- iPhone 7
- Redmi Note 8 Pro
- iPhone XR
- Redmi 7A
Раніше УНІАН розповідав про "бюджетник" від Tecno з великим 6,8-дюймовим екраном і батареєю на 5000 мАг. Також новинка може похвалитися скляною задньою панеллю, яку не так часто зустрінеш в бюджетниках.
Своєю чергою Xiaomi днями представила надзвичайно компактний смартфон на Android з 5-дюймовим дисплеєм. Що стосується "начинки", то в нього вмістили все, що змогли, з урахуванням його компактності й вартості.
Останнім часом все більше "яблучних" користувачів придивляються до девайсів на базі Android. З такого приводу УНІАН зібрав найцікавіші варіанти для різних користувачів і різних бюджетів.