На першому місці опинився Redmi Note 11 Pro+, який за якістю фото і відео не поступається дорогим флагманам.

Навіть недорогий девайс може робити якісні фото і відео, потрібно лише вибрати модель з відповідними характеристиками. Портал Gizchina відібрав десятку смартфонів з найкращими камерами вартістю до $500 або 18 000 грн.

До списку потрапило хоча б по одній моделі від усіх великих гравців на ринку: Apple, Xiaomi, Google, Samsung, OnePlus, Oppo і Honor.

Відкриває список Redmi Note 11 Pro+, який отримав основний модуль з роздільною здатністю 108 Мп, доповнений ширококутним об'єктивом на 8 Мп і датчиком на 2 Мп для макро. Фронтальна камера на 16 Мп врізана по центру. Все це забезпечує чудовий фотографічний досвід, попри те, що смартфон не є висококласною або дорогою моделлю.

Слідом за ним йде Google Pixel 6. Свого часу багато журналістів і оглядачів називали цю модель найкращої "за свої гроші" завдяки основній камері на 50 Мп і 12-Мп ультраширококутному об'єктиву. Для селфі тут використовується 8-Мп сенсор з кутом огляду 94 градуси. Відео дня

Трійку лідерів замикає "середнячок" Samsung Galaxy A53 5G, у складі якого такий набір датчиків: головний на 64 Мп, ультраширококутний на 12 Мп й кілька по 5 Мп для боке і макрофотографій. Спереду у смартфона встановлена фронтальна камера з роздільною здатністю 32 Мп.

На четвертому місці розташувався OnePlus 9, головною фішкою якого стала оптика від Hasselblad. Замикає п'ятірку лідерів Xiaomi 12, оснащений основною камерою на 50 Мп з оптичною стабілізацією і технологією CyberFocus для відстеження об'єктів в кадрі.

У список також потрапили Pixel 6a, Oppo Find X3 Neo, Honor 50, OnePlus Nord 2t і iPhone SE 2022 року.

Раніше УНІАН публікував "народний" рейтинг смартфонів – ними власники задоволені більше за інших. Пристрої китайського виробника Xiaomi зайняли два перших місця.

Якщо ви в пошуках нового смартфона, команда бенчмарка AnTuTu склала нові рейтинги Android-гаджетів за співвідношенням ціни й продуктивності. Пристрої розставлені в різні цінові категорії – від відносно недорогих до флагманських.

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