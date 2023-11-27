До топу потрапили моделі Apple, Google, Samsung і Xiaomi – всіх основних гравців на ринку смартфонів. Але також знайшлося місце унікальному девайсу Nothing.

Редакція популярного порталу Gizchina обрала найкращі смартфони, які вийшли цього року й при цьому доступні для купівлі на міжнародному ринку. Список розділили на 6 частин, куди увійшли пристрої різних класових категорій та переваг.

До рейтингу потрапили моделі від Apple, Google, Samsung і Xiaomi – всіх основних гравців на ринку смартфонів. Але також знайшлося місце унікальному девайсу Nothing.

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Звання найкращого смартфона 2023 року дісталося флагманському Samsung Galaxy S23 Ultra. Єдина мінус апарата – його висока ціна. Тут один з найкращих дисплеїв на ринку, квадрокамера на 200+10+10+12 мегапікселів з топовими телевиками і висока автономність. Крім того, в корпус вбудовано багатофункціональний стилус.

Зрозуміло, в топі смартфонів є iPhone 15 Pro Max. Найкрутіший телефон Apple на ринку посварили тільки за низьку швидкість зарядки. Відмінною особливістю Pro Max цього року є наявність процесора A17 Рго – з ним смартфон не застаріє і через 10 років.

Також оглядачі виділили Google Pixel 8 Pro. Він отримав найкращий дисплей на ринку, оптимальну камеру типу "наведи й знімай" та низку ШІ-фішок. Плюс, це перший Android-смартфон на ринку, який буде оновлюватися протягом 7 років

Переможцем в категорії смартфона з найкращим співвідношенням ціни та якості став Samsung Galaxy A54, здатний запропонувати чудовий екран, оптимальне "залізо" та адекватні камери. Основним мінусом пристрою є повільна зарядка 25 Вт.

Redmi Note 12 5G був визнаний найкращим бюджетним смартфоном 2023 року. Він отримав великий OLED-дисплей, якісну камеру й топову як для свого сегмента продуктивність. Причому ключовим недоліком смартфона називають час автономної роботи: всього один день. Як альтернативу можна розглянути Samsung Galaxy A23.

Добірку найкращих смартфонів 2023 року замикає Nothing Phone (2). Це найкрасивіший смартфон на ринку, але тепер його оновили до флагмана й прокачали батарею.

Якщо ви з тих людей, для кого в смартфоні найголовніше його автономність, УНІАН ділився рейтингом смартфонів, які працюють від одного заряду довше за конкурентів. Серед них є як дорогі флагмани, так і бюджетні телефони дешевше $300.

Раніше журналісти вибрали найкращі альтернативи Android для нових iPhone 15 та 15 Pro. У список потрапили як класичні, так і складні пристрої. І навіть знайшлося місце камерофону Sony.

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