Чи залишить штучний інтелект українців без роботи: в Мінекономіки дали відповідь

Частину нестачі кадрів підприємства вже компенсують завдяки автоматизації та модернізації виробництв.

Штучний інтелект в Україні не витіснятиме працівників, а допомагатиме бізнесу працювати ефективніше в умовах гострого кадрового дефіциту. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

"Я думаю, що штучний інтелект збільшить продуктивність. Людина зможе виконувати більше роботи за той час, який є. В України дуже специфічна ситуація, якої немає у наших сусідів. Через дефіцит людей беруть, перенавчають, кожному можна знайти роботу. Такої історії у наших сусідів в Європі немає. І тому нам здається, що дуже природньо буде, коли ШІ просто буде допомагати роботодавцям з тими людьми, які у них є", - сказав він.

У свою чергу, директорка Державної служби зайнятості Юлія Жовтяк зазначила, що частину проблем із нестачею працівників можна вирішити завдяки модернізації виробництв та автоматизації окремих процесів. За її словами, українські підприємства вже активно впроваджують роботизовані системи, які виконують частину рутинних операцій, що раніше потребували ручної праці.

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"Бізнес постійно намагається робити модернізацію. За можливості вони беруть участь в різноманітних міжнародних виставках, шукають обладнання, яке може умовно допомогти замінити ручну працю, а цю людину, яка може бути на підприємстві, можна перенавчити або надати додаткових навичок для тієї роботи, де без людини ніяк", - сказала Жовтяк.

Штучний інтелект та ринок праці - останні новини

Founder & CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко розповідав, що штучний інтелект вже змінює ринок праці та зменшує потребу в частині персоналу, але повністю замінити людей він не зможе. При цьому найбільш стійкими до автоматизації, за його словами, залишаться професії, пов’язані з фізичною роботою та прямою взаємодією з людьми.

Раніше повідомлялося, що ШІ вже змінює підхід до розробки програмного забезпечення. Компанії очікують, що найближчими роками ШІ-агенти керуватимуть більшістю процесів, а попит на таких фахівців лише зростатиме.

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