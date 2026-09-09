'Ми граємо з людськими життями': дослідник Anthropic звільнився через страх перед ШІ

За словами Джейкоба Коксона, доля світу вирішиться вже до кінця цього десятиліття.

Дослідник Anthropic Джейкоб Коксон пішов з компанії та вирішив залишити галузь штучного інтелекту через побоювання, що розробники поспішають створити "самовдосконалений" надінтелект, але при цьому не замислюються над тим, як його контролювати в майбутньому. Про це повідомляє Politico.

27-річний математик раніше працював в іншому гіганті у сфері ШІ – OpenAI, але в 2026 році перейшов до Anthropic на посаду спеціаліста з навчання моделей на великих масивах даних. За словами Джейкоба, його привабила репутація OpenAI у питаннях безпеки використання та розвитку нейромереж.

Однак уже за кілька місяців дослідник дійшов до невтішного висновку. Коксон переконаний, що світ поступово рухається до "точки неповернення": лідери компаній, що займаються штучним інтелектом, вірять у те, що нейромережі можуть знищити людство до кінця десятиліття. Тому він і звільнився з Anthropic, щоб не "гратися з людськими життями".

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Найнебезпечнішим є момент, коли алгоритмам дозволять доповнювати й удосконалювати власний код без участі людини. У таких умовах системи почнуть розвиватися з шаленою швидкістю і їх буде набагато складніше передбачити й контролювати. Відхід Коксона став першим подібним випадком у компанії Anthropic, хоча з OpenAI та інших компаній, що займаються ШІ, співробітники йшли з подібними попередженнями й раніше.

Про ризики прискореного розвитку ШІ попереджав і співзасновник Anthropic Джек Кларк. За його словами, нові моделі ШІ вже перебувають на порозі рекурсивного самовдосконалення – тобто здатності розвиватися без контролю людини. Як виглядатиме світ, де ШІ навчиться вдосконалювати себе самостійно, в Anthropic не знають, тому дослідник закликає всіх технологічних гігантів укласти угоду й уповільнити розвиток ШІ.

Сем Альтман, керівник OpenAI, заявляв, що людство стоїть на порозі створення цифрового "надрозуму", і цей процес неминучий. Через пару років ШІ робитиме наукові відкриття, "які люди не змогли б зробити самі".

Раніше цього місяця OpenAI випустила модель GPT-6 Astra, яка наблизила ШІ до людського рівня. "Усе, що ви можете зробити на комп’ютері, Astra може зробити за вас швидше", – заявляють розробники.

Голова Nvidia Дженсен Хуанг заявив про початок ери AGI після запуску GPT-6 Astra. Нова модель ШІ від OpenAI виходить за межі звичайних чат-ботів і здатна самостійно виконувати складні комплексні завдання.

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