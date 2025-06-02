Корейський виробник близький до того, щоб укласти велику угоду з ШІ-пошуковиком Perplexity.

Samsung близька до того, щоб укласти велику угоду з ШІ-пошуковиком Perplexity, пише Bloomberg. Якщо все складеться, то додаток сервісу буде попередньо встановлено на телефонах компанії. Крім того, у фірмовому браузері від Samsung з'являться ШІ-функції.

Угода вже близька до закриття – після цього корейський виробник стане одним із найбільших інвесторів Perplexity. Результати ми побачимо вже зовсім скоро – інтеграцію мають представити публіці в лінійці Galaxy S26, яка очікується в січні 2026 року.

Також відомо, що Samsung і Perplexity обговорюють створення нової операційної системи з ШІ та застосунку з ШІ-агентами, який об'єднає можливості Perplexity з іншими асистентами.

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Таке рішення може допомогти Samsung позбутися залежності від Google та її Gemini, який наразі встановлений за замовчуванням у Galaxy S25, ідеться в замітці Bloomberg. Імовірно, користувачі Galaxy S26 зможуть обирати ШІ за замовчуванням між Gemini та Perplexity.

Цікаво, що минулого місяця були розмови про те, що Apple обговорює впровадження Perplexity як пошуковика в Safari. Як на це вплине угода з Samsung – поки що невідомо.

Нагадаємо, напередодні Google офіційно визнали компанією, що порушила антимонопольне законодавство США. IT гігант програв затяжний судовий процес, у якому Мін'юст звинувачував його в монополії на ринку онлайн-пошуковиків.

Зараз справа перебуває на стадії обговорення покарання, один із можливих результатів – відокремити браузер Chrome від компанії. Творці ChatGPT можуть купити Chrome, якщо уряд США зобов'яже Google продати його.

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