Мін'юст США визнав, що Google порушив антимонопольне законодавство.

Google офіційно визнано компанією, яка порушила антимонопольне законодавство США. Корпорація програла затяжний судовий процес, у якому Мін'юст звинувачував її в монополії на ринку онлайн-пошуковиків.

Зараз справа перебуває на стадії обговорення покарання, одна з пропозицій - відокремити браузер Chrome від компанії. І, як виявилося, творці ChatGPT з OpenAI вже висловили бажання його купити.

На слуханнях у справі представник OpenAI, глава продакшену ChatGPT Нік Терлі, заявив про зацікавленість у придбанні Chrome, якщо суд дійсно зобов'яже Google розлучитися з браузером. Про це повідомляє The Information з посиланням на слова Терлі в залі суду.

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Ця заява виглядає особливо цікаво на тлі конфлікту між двома компаніями. Раніше OpenAI зверталися до Google з проханням надати доступ до пошукових даних для розвитку власного проєкту SearchGPT, але отримали відмову.

Мін'юст наполягає, що Chrome - один із ключових елементів монопольного контролю Google, оскільки через нього компанія просуває свій пошук за замовчуванням. Тому, на думку регуляторів, відокремлення браузера допоможе зламати цю систему.

Компанії, які порушили закон

Сьогодні Європейський Союз оштрафував Apple і Meta в сумі на 700 мільйонів євро. Приводом послужило порушення Закону про цифрові ринки (DMA) і незаконне придушення конкуренції компаніями.

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