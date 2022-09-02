Увесь топ-10 побудований виключно на смартфонах, які працюють на базі нового чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Команда AnTuTu, яка відома своїми популярними бенчмарками для смартфонів, оприлюднила щомісячне оновлення рейтингу найпродуктивніших Android-пристроїв.

Як зазначають експерти, попереду нас чекає велика битва флагманів – напередодні пройшла чергова хвиля релізів нових апаратів на базі однокристальної системи Snapdragon 8 Plus Gen 1.

У трійці лідерів перше місце зберіг геймерський Nubia Red Magic 7S . У апарату настільки флагманські характеристики, наскільки це взагалі можливо. В Україні ціна на нього стартує від 41 тис.грн.

. У апарату настільки флагманські характеристики, наскільки це взагалі можливо. В Україні ціна на нього стартує від 41 тис.грн. На другій сходинці розташувався Asus ROG Phone 6 , топова начинка якого покриє потреби найвимогливіших фанатів мобільного геймінгу. На нашому ринку такого "монстра" можна придбати приблизно за 60 тис.грн.

, топова начинка якого покриє потреби найвимогливіших фанатів мобільного геймінгу. На нашому ринку такого "монстра" можна придбати приблизно за 60 тис.грн. Трійку лідерів замикає знову Nubia Red Magic 7S, але вже у версії Pro . У нього частота екрана нижче – 120 Гц, але натомість він отримав виділений чіп Red Core 1 для підвищення ігрової продуктивності.

Замикають десятку найпотужніших смартфонів: Lenovo Legion Y70, iQoo 10, OnePlus Ace Pro, Moto X30 Pro, Xiaomi 12S Pro і Xiaomi Mix Fold 2.

Відео дня

Нагадаємо, раніше редакція порталу Gizсhina відібрала п'ятірку найкращих бюджетних смартфонів 2021-22 років, які зараз продаються нижче $150. У таких пристроях користувачів найбільше цікавить хороша камера, великий запас оперативної та внутрішньої пам'яті, а також місткість батареї.

Разом з тим оглядачі The Verge вибрали 8 найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer і Lenovo.

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