Відразу в двох цінових категоріях перше місце зайняли моделі Redmi.

Слідом за рейтингом найкращих смартфонів 2022 за уподобанням користувачів фахівці бенчмарку AnTuTu презентували щомісячний ТОП найвигідніших Android-смартфонів з точки зору "ціна-якість".

Традиційно, рейтинг складено в п'яти цінових категорія: $0-300 доларів, $300-450, $450-600, $600-750 і $750+. Минулого місяця відразу в двох цінових категоріях перше місце зайняли моделі Redmi.

Найкращі серед бюджетних – Redmi Note 10 Pro і Redmi Note 11T Pro

У найбюджетнішій категорії перше місце зайняв Redmi Note 11T Pro з 6.6-дюймовим екраном, процесором MediaTek Dimensity 8100 і акумулятором 4400 мАг з підтримкою швидкої зарядки 120 Вт – апарат набирає 100% всього за 19 хвилин.

Друге і третє місце розділили минула модель Redmi Note 10 Pro і iQOO T2x.

Лідером категорії до 450 доларів став ігровий смартфон Redmi K50 Gaming Edition на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 1. До речі, в Японії девайс став справжнісіньким хітом – за хвилину з виходу продажі склали 44 мільйони доларів

Друге і третє місце розділили пристрої Motorola – X30 і S30 відповідно.

Найкращі "середнячки" - Lenovo Legion Y90 і Realme GT2 Pro

Серед смартфонів, за які просять від $450 до $600, пальму першості виборов геймерський Lenovo Legion Y90 з 144-герцовим екраном, декількома кнопками для управління в іграх, двома кулерами і SSD-накопичувачем.

За ним йдуть Realme GT2 Pro і Realme GT2 Pro Master Explorer Edition.

Телефони, що коштують дорожче, – від $600 до $750, – очолив ще один геймерський представник Nubia Red Magic 7S в модифікації 12/256 ГБ. У смартфона також є бічні тригери – вони роблять ігровий процес більш комфортним.

Сходинкою нижче розмістився новенький Xiaomi 12S Pro. Третє місце дісталося Asus ROG Phone 6.

Найкращий з дорогих телефонів – Red Magic 7s Pro

Серед найдорожчих смартфонів з ціною вище $750 лідирує Red Magic 7s Pro. Девайс отримав настільки флагманські характеристики, наскільки це взагалі можливо,

На другому місці знаходиться Oppo Find X5 Pro, а на третьому – Vivo X80 Pro.

Раніше редакція порталу Android Police представила ТОП-5 найкращих Android-смартфонів, що вийшли у цьому році. Очікувано, перше місце дісталося Ultra-версії Samsung Galaxy S22, яка дебютувала в Україні в березні.

Водночас фахівці з Gizchina склала список з популярних смартфонів, що вийшли в 2021-2022 і які зараз продаються за ціною нижче 150 доларів. Як правило, в таких пристроях упор робиться на хорошу камеру і батарею.

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