У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer та Lenovo.

Оглядачі авторитетного ресурсу The Verge склали свій ТОП-8 найкращих ігрових ноутбуків 2022 року. Такі пристрої "тягнуть" найвимогливіші ігри, а також відмінно підходять для повсякденного використання.

У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer і Lenovo.

Найкращим ігровим ноутбуком 2022 року редакція назвала Asus ROG Zephyrus G15. Він випускається з найтоповішими мобільними чіпами, які можуть запропонувати AMD і Nvidia і демонструє разючу продуктивність в сучасних ААА-іграх.

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Серед інших плюсів: шість динаміків з потужними басами, приємна клавіатура, зручний тачпад і містка батарейка на 8,5 години автономної роботи. Крім того, це один з найлегших ноутбуків з діагоналлю 15 дюймів.

Серед мінусів G15 оглядачі виділили непримітний дизайн і відсутність веб-камери.

Далі в списку розмістилася зменшена версія G15 – Asus ROG Zephyrus G14. У цій лінійці автори рейтингу рекомендують придивитися до моделі з граф.процесором 6700S. Ноутбук забезпечує потужну і плавну графіку в іграх з дисплеєм QHD і здатний відпрацювати від батареї протягом усього дня.

На думку оглядачів, це найкращий 14-дюймовий ігровий ноутбук, який доступний на ринку.

Замикає ТОП-3 Razer Blade Pro 17, який забезпечує найкращу ігрову продуктивність серед ноутбуків. Втім, його головна перевага – поєднання високої потужності та компактності. Він володіє 17-дюймовим екраном і корпусом з товщиною менше ніж 2 см.

Модель 2022 року оснащується якісною QHD-матрицею з частотою оновлення 240 Гц, а також клавіатурою з RGB-підсвічуванням, яку можна регулювати.

Які ще ноутбуки потрапили в список

Lenovo Legion 5 Pro – найкращий ігровий ноутбук, який коли-небудь випускала Lenovo;

MSI GE76 Raider – його оглядачі радять як відмінне рішення для будинку, коли вам не потрібно постійно кудись перевозити ноутбук;

Asus ROG Strix G15 Advantage Edition – один з небагатьох ігрових ноутбуків, який містить процесор і графіку від AMD;

Razer Blade 14 – ноутбук з 14-дюймовими дисплеєм, який здатний конкурувати з 15-дюймовими аналогами;

MSI GS77 Stealth – строгий дизайн припаде до смаку як геймерам, так і професіоналам.

Раніше УНІАН писав, що AMD випустила нові драйвери для карт Radeon, які у два рази покращують роботу в іграх. Так, наприклад, в Minecraft приріст FPS може досягти 92%.

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