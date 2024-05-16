Брюссель націлився на гіганта соціальних мереж через так звані "кролячі нори".

Платформа Meta піддалася новому розслідуванню Європейського Союзу з приводу ймовірної нездатності захистити дітей, частково через алгоритми Facebook і Instagram, що "викликають звикання".

Європейська комісія заявила, що підозрює, що платформа порушує звід правил модерації онлайн-контенту блоку, Закон про цифрові послуги (DSA), під час свого другого розслідування відносно компанії, пише Politico.

Популярні платформи Meta звинувачуються в тому, що вони потенційно "стимулюють поведінкову залежність у дітей" через так звані "кролячі нори". Instagram і Facebook також можуть збирати занадто багато даних від неповнолітніх користувачів, щоб просувати персоналізований контент за допомогою своїх алгоритмів.

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Meta, можливо, недостатньо оцінила ризики, пов'язані з тим, що неповнолітні користувачі можуть отримати доступ до Facebook та Instagram і побачити неприйнятний контент, заявила Комісія. Компанія також, можливо, не встановила достатньо ефективних і надійних інструментів для перевірки віку користувачів і блокування доступу дітей до своїх платформ.

Розслідування потенційно неадекватного захисту неповнолітніх з боку Meta відбувається на додаток до іншого розслідування, розпочатого у квітні, щодо того, чи недостатньо компанія обмежила поширення дезінформації. У лютому Європейська комісія почала аналогічне розслідування дизайну TikTok, що викликає звикання.

Дуже великі онлайн-платформи, як-от Instagram і Facebook, повинні дотримуватися суворих правил модерації контенту й обмежувати низку серйозних соціальних ризиків, зокрема негативні наслідки для психічного здоров'я та неповнолітніх.

Розслідування можуть призвести до швидких штрафів у розмірі до 6 відсотків від річного глобального доходу компанії, якщо Комісія дійде висновку, що вона порушила DSA.

"Ми хочемо, щоб молоді люди мали безпечний досвід роботи в Інтернеті, який відповідає їхньому віку, і витратили десять років на розробку понад 50 інструментів і політик, призначених для їхнього захисту", - сказав Бен Волтерс, представник Meta. "Це проблема, з якою стикається вся галузь, і ми з нетерпінням чекаємо можливості поділитися подробицями нашої роботи з Європейською комісією".

Розслідування щодо Meta

Європейська комісія попередила, що Apple, Google і Meta можуть не дотримуватися нових правил цифрової конкуренції, оскільки вона почала розслідування, які можуть призвести до штрафів.

Розслідування почалося всього через 18 днів після того, як технологічним гігантам довелося дотримуватися Закону про цифрові ринки (DMA), щоб відкрити свої послуги для конкурентів.

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