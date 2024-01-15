З чуток, у смартфона буде відразу дві версії: зі звичайним селфі-сенсором і з "невидимим".

До запуску Xiaomi 14 Ultra залишилося декілька місяців, тому в мережі з'являється все більше інформації про топовий камерофон китайської компанії, який складе конкуренцію iPhone 15 Pro Max і Galaxy S24 Ultra. Портал GSMChina опублікував свіжі дані про девайс.

Джерело дізналось, що Xiaomi 14 Ultra отримає підекранну фронтальну камеру. Точніше, у смартфона буде дві версії: зі звичайним селфі-сенсором і з "невидимим". При цьому в плані "заліза" вони будуть ідентичні.

До речі, ця технологія не нова для Xiaomi. У виробника вже є смартфони з підекранною камерою – наприклад, Xiaomi MIX 4, випущений ще в 2021 році.

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Загалом, Xiaomi 14 Ultra має вийти доволі унікальним камерофоном. Є дані, що замість одного телеоб'єктива Xiaomi встановить відразу два, які доповнять основний 50-Мп датчик Sony LYT-900 і надширококутний датчик – всі по 50 мегапікселів.

Також збільшиться ємність акумулятора, а апаратною основою телефону стане процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – він вже використовується в Xiaomi 14 і 14 Pro. А в топової конфігурації у Xiaomi 14 Ultra буде накопичувач на 1 ТБ.

Очікується, що Xiaomi 14 Ultra дебютує в березні-квітні. Варто зауважити, що попередника в особі Xiaomi 13 Ultra анонсували в середині квітня 2023. На тлі конкурентів він виділяється "горбатим" корпусом з покриттям з екошкіри і набором камер. Також на момент виходу цей камерофон міг похвалитися найяскравішим екраном на ринку.

Xiaomi почала 2024 рік, представивши "народний" середняк Poco X6 Pro з потужним залізом і найдешевший роутер на ринку з підтримкою Wi-Fi 7.

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