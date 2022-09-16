Компанія зупинила роботу у Росії на початку березня, але, за словами російських пропагандистів, нібито хоче повернутися.

Компанія Samsung, яка зупинила роботу у РФ на початку березня, планує повернутися на ринок країни-агресора. Причому, це може статися вже в якнайближчий час.

Про це повідомляє пропагандистське видання "Известия" з посиланням на джерело, близьке до компанії. За його словами, поставки можуть відновитися вже в жовтні.

На плани Samsung про повернення також натякає оновлений офіційний російський сайт південнокорейського бренду, де напередодні з'явилися сторінки недавно випущених складних смартфонів Galaxy Z Fold4 і Galaxy Z Flip4. До того ж з недавнього часу російські ЗМІ стали отримувати актуальні прес-релізи про новинки компанії.

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Аналітики зазначають, що частка Samsung на російському ринку з моменту припинення офіційних поставок знизилася з 33% до 16 %. Причому половина від усіх продажів – "сірі" пристрої, які в обхід санкцій ввозять у РФ через сусідні Казахстан і Вірменію.

У Samsung вже встигли відреагувати

Виробник у коментарі Reuters зазначив, що вони "поки не визначилися з рішенням про повернення до Росії".

Корейці продовжують працювати в Росії за "сірими схемами"

Samsung, який "героїчно йшов" з російського ринку, не просто продовжує там працювати, а створює шляхи сірого імпорту в Росію для прямого обходу санкцій, говориться у матеріалі "Інформатора".

Наголошується, що стратегічні рішення (у тому числі про продаж) в інших країнах завжди офіційно узгоджуються з центральним офісом в Південній Кореї. Так що самі по собі представництва Samsung в Росії, Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизії не змогли б без відома керівництва в Кореї налагодити схему "сірого імпорту". Тому цей крок, за словами джерела видання, узгоджений в Сеулі в центральному офісі Samsung.

Втім, подібні схеми вже встигли "вилізти боком". УНІАН писав, що смартфони Samsung, які в обхід санкцій ввозять в Росію по "сірому" імпорту, перестали активуватися з російської SIM-картою.

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