Google нарешті виправила те, що роками дратувало власників Android-смартфонів

Тепер, після збереження змін у "Google Фото", результат зберігається не як копія, а замінює вихідний файл.

Google змінила принцип збереження відредагованих фотографій у додатку Google Photos на Android. Тепер користувачам більше не доведеться стикатися з появою кількох копій одного й того самого знімка після обробки, пише Android Police.

Раніше складні правки, такі як "Чарівна гумка" та "Усунення розмиття", а також редагування фото у форматах UltraHDR призводили до створення окремої копії фото. Через це в бібліотеці накопичувалися різні версії одного й того самого знімка.

Особливо незручною ця особливість була під час експериментів з обробкою. Наприклад, якщо користувач кілька разів змінював яскравість, видаляв зайві об’єкти або застосовував різні ефекти, кожен результат міг зберігатися окремим файлом. Непотрібні версії доводилося видаляти вручну.

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Тепер Google вирішила змінити цей підхід. На гаджетах під управлінням Android 11 і новіших версій Google Photos застосовуватиме зміни безпосередньо до вихідного зображення, не створюючи дублікату. При цьому користувачі не втратять можливість повернутися до початкового варіанту знімка. Додаток зберігає історію змін, тому фотографію можна знову відкрити в редакторі, скоригувати попередні налаштування або скасувати внесені зміни.

Важливо, що Google не відмовляється від можливості зберігати оригінальну та оброблену версії фотографії одночасно. Для цього в додатку залишиться функція "Зберегти копію" (Save as a copy). Вона дозволить окремо зберегти результат редагування, якщо користувач захоче залишити обидва варіанти.

Це нововведення є особливо актуальним на тлі того, що Google продовжує розширювати можливості редагування знімків за допомогою штучного інтелекту. У додатку з’являється дедалі більше інструментів обробки, тому спрощення процесу збереження має зробити роботу з фотографіями зручнішою.

Зміна поширюється на пристрої з Android 11 і новішими версіями, тобто торкнеться більшості користувачів Google Фото. Оновлення з’являється поступово, тому нова функція може стати доступною не відразу. До речі, у додатку "Фото" від Apple таке неруйнівне редагування з можливістю скасувати правки є вже давно.

Наприкінці вересня Google випустила велике оновлення для "Google Фото", додавши цифрову гардеробну з віртуальною приміркою, розумні ретро-фільтри та спеціальний інструмент для приховування особистої інформації.

УНІАН писав, що користувачі переходять на новий навігатор замість Google Maps. Додаток доступний для Android та iOS, розповсюджується безкоштовно та підтримує офлайн-карти.

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