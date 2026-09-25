Google оновила 'Google Фото': з’явився цифровий гардероб і розумні ретро-фільтри

Серед інших нововведень – інтеграція з Gemini та інструмент для приховування конфіденційної інформації.

Google випустила велике оновлення для популярного сервісу "Google Фото", додавши нові інструменти для редагування знімків та роботи з фото. Серед головних нововведень – цифровий гардероб із віртуальною приміркою, розумні ретро-фільтри та спеціальний інструмент для приховування особистої інформації.

Функція Moods дозволяє надавати фотографіям різні вінтажні стилі. Наприклад, доступні ефекти під плівку 35 мм та цифрові камери початку 2000-х. При цьому це не звичайні фільтри: стиль автоматично адаптується під конкретний знімок, а його інтенсивність можна налаштувати за допомогою повзунка.

Найцікавішим нововведенням стала функція Wardrobe, яку анонсували ще влітку. Вона в автоматичному режимі оцифровує одяг та аксесуари з фотографій користувача й перетворює їх на віртуальні предмети, з яких можна створювати нові образи. Також їх можна приміряти на віртуальний аватар користувача, щоб подивитися, як речі виглядатимуть у реальності.

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Google також інтегрує Gemini Spark у Google Фото. Користувачі Google AI Pro та Ultra зможуть керувати фотографіями та редагувати їх за допомогою текстових або голосових команд. Наприклад, можна попросити ШІ знайти всі селфі з відпустки, прибрати людей на задньому плані та зібрати результат у новий альбом.

Оновився й вбудований інструмент розмітки. Тепер за його допомогою можна приховувати конфіденційну інформацію на зображеннях, а також точніше налаштовувати товщину пера та використовувати нові шрифти. Крім того, Google додала 15 нових шаблонів Remix для створення фото у стилі фотокабінки, вітальних листівок та у форматі червоної доріжки.

Щоб скористатися новими функціями Google Фото , потрібно оновити додаток до останньої версії через Google Play або App Store.

Раніше експерти виявили у Google Photos функцію, яка навчає штучний інтелект на ваших фото, і розповіли, як її вимкнути.

УНІАН писав, що користувачі переходять на новий навігатор замість Google Maps. Додаток доступний для Android та iOS, розповсюджується безкоштовно та підтримує офлайн-карти.

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