До санкцій приєдналися Logitech International S.A, Recruit Group, Automatic Data Processing та інші.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про нові санкції від технологічних компаній проти Росії.

У своєму Telegram-каналі він написав, що швейцарська компанія, яка виробляє комп'ютерну периферію, девайси для геймерів, Logitech International S.A. заявила про зупинення поставок до Росії.

"Recruit Group, кадрова компанія, яка має пошукову систему вакансій Indeed, призупинила бізнес у РФ та обмежила діяльність сайту Indeed на російській території й видалила із системи всі оголошення про вакансії від російських урядових і військових організацій. Automatic Data Processing припинила продажі ПЗ та послуг для управління людськими ресурсами у РФ", - додав він.

Також, за словами Федорова, Amadeus IT Group припинила співпрацю з російськими авіалініями "Аерофлот". Таким чином РФ не зможе бронювати авіаквитки, готелі, круїзні тури та робити прокат автомобілів.

"Emerson Electric припиняє інвестиції до Росії. Компанія поєднує технологію та інжиніринг у багатьох галузях промисловості й пропонує технологічні рішення для промислових, комерційних та споживчих ринків. Японський ігровий гігант Nintendo Company Limited припинив постачання консолей до Росії", - зауважив міністр і додав, що платіжний сервіс Nintendo eShop призупинив обробку платежів у рублях.

Як повідомляв УНІАН, багато міжнародних технологічних компаній відмовилися співпрацювати з Росією через війну проти України. Зокрема, припинили діяльність аутсорсингова компанія програмного забезпечення DataArt, міжнародний фотобанк Depositphotos, компанія Google припинила ліцензування російських Android-смартфонів, електронна система миттєвих інтернет-розрахунків Webmoney заборонила всі угоди з рублями тощо.

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